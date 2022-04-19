19 Nis 2022 - 19:43- Belediyeler

Güçlü Kadınlarla Güçlü Yarınlara: ABB Kadın Otobüs Şoförü Alacak!

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Başkent’te kadın istihdamına katkı sağlamaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi “kadın dostu” uygulamalarına bir yenisini daha ekliyor. Geçtiğimiz yıllarda 21 kadın otobüs şoförünü istihdam eden EGO Genel Müdürlüğü, yeniden kadın otobüs şoförü alımı için düğmeye bastı.
Güçlü Kadınlarla Güçlü Yarınlara: ABB Kadın Otobüs Şoförü Alacak! mask
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Adayların,  19-29 Nisan 2022 tarihleri arasında EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığına başvurmaları gerekiyor. Başkent’te kadın istihdamını artırmak ve kentte yaşayan kadınları üretime teşvik etmek amacıyla  bir çok projeye imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın otobüs şoförü alımı için harekete geçti.

2019 yılından bugüne kadar 21 kadın otobüs şoförünü istihdam edenEGO Genel Müdürlüğü, “Güçlü Kadınlarla Güçlü Yarınlara” sloganıyla Ankara’da toplu ulaşımda kadın şoför sayısını artırmayı hedefliyor.

19-29 NİSAN 2022 TARİHLERİ ARASINDA BAŞVURU YAPILABİLECEK

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile otobüs şoförü olmak isteyen adayların, 19-29 Nisan 2022 tarihleri arasında EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığına başvurması istenirken, “(0312) 507 11 88” ya da “(0312) 507 11 12” telefon numarasından da ayrıntılı bilgi alınabilecek.

EGO Genel Müdürlüğüne başvuracak kadın adaylarda aranacak özellikler ise şöyle:

-En az lise mezunu olmak,

-Kanunda belirtilen otobüs sürücü belgesine (E ya da D sınıfı) sahip olmak,

-Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek,

-Karayolları Taşıma Yönetmeliği’ndeki kriterleri taşımak,

-Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ve muayenelerine dair yönetmeliğe uygun tam teşekküllü hastanelerden sürücü olmasına engel olmadığına dair sağlık raporu almak,

-SRC belgesine sahip olmak,

-İleri ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgili olmak,

-Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak.

19 Nis 2022 - 19:43 - Belediyeler

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