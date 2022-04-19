19 Nis 2022 - 11:56- Gündem G: 19 Nis 2022 - 11:57

Polonya'ya vize muafiyeti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre, Polonya'dan kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.
Polonya'ya vize muafiyeti mask
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ANKARA (İGFA) - Türkiye'den Polonya vatandaşları için gelen vize muafiyeti sağlayacak karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Polonya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

19 Nis 2022 - 11:56 - Gündem

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Polonya'ya vize muafiyeti mask
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