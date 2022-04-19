Etimesgut Aşevi Mesaisi Sahurdan İftara Sürüyor!

Yaz kış demeden 365 gün, ihtiyaç sahiplerine, bakacak kimsesi olmayan yaşlı ve düşkünlere, engellilere ailelere sıcak yemek imkanı sunan aşevi Ramazan'da da iftar sofraları kuruyor.

Aşevi araçları iftar çadırına gelemeyen hasta, yaşlı ve engeli ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar yemeklerini bırakıyor. Dileyen çadırdan iftarlığını alıp evine gidiyor, dileyen iftar çadırında hep birlikte orucunu açıyor. İftarlık ramazana özel olsa da aşevinin bu koşuşturmacası 365 gün aralıksız sürüyor, aşevi araçları Etimesgut'ta girmedik sokak çalmadık kapı bırakmıyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, aşevinin çok önemli ve yerinde bir sosyal pr

oje olduğunu söyledi. Aşevinin yıl boyunca hizmetlerini sürdürdüğünü kaydeden Demirel, "Ramazan ayında da iftar sofralarımızı aşevimizden gelen iftarlıklarla kuruyoruz. 2 noktadaki iftar çadırımıza aşevimizden yemek ulaştırıyor, buradan da vatandaşlarımıza servis ediyoruz" dedi.