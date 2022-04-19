Başkan Demirel İftarda STK' larla buluşuyor!

İftara 7'den 77'ye yüzler kişi katılıyor. Hep birlikte oruçlar açılıyor, dualar ediliyor. Katılımcılar bir ve beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.
Kırıkkale, Haymana, Patnos, Sivas, Erzurum, Yozgat, Ankara, Tokat, Kars, Çorum, Konya, Çankırı derneklerinin yanı sıra emniyet mensupları ve hukukçularla da bir araya gelen Demirel iftar sonrası birlik ve beraberlik mesajları veriyor.
Demirel, "Pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz iftar programlarımızı bu Ramazan çok şükür gerçekleştiriyor, her akşam farklı bir hemşeri derneğimizle bir araya geliyoruz. Bu iftarları çok özledik. hep birlikte oruçlarımızı açmak ayrı bir güzellik. Ne mutlu ki bizlere bu güzellikleri yaşayabiliyoruz. Rabbim birliğimiz, beraberliğimizi daim eylesin" değerlendirmesinde bulunuyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.