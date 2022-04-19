Başkan Demirel İftarda STK' larla buluşuyor!

İftara 7'den 77'ye yüzler kişi katılıyor. Hep birlikte oruçlar açılıyor, dualar ediliyor. Katılımcılar bir ve beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Kırıkkale, Haymana, Patnos, Sivas, Erzurum, Yozgat, Ankara, Tokat, Kars, Çorum, Konya, Çankırı derneklerinin yanı sıra emniyet mensupları ve hukukçularla da bir araya gelen Demirel iftar sonrası birlik ve beraberlik mesajları veriyor.

Demirel, "Pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz iftar programlarımızı bu Ramazan çok şükür gerçekleştiriyor, her akşam farklı bir hemşeri derneğimizle bir araya geliyoruz. Bu iftarları çok özledik. hep birlikte oruçlarımızı açmak ayrı bir güzellik. Ne mutlu ki bizlere bu güzellikleri yaşayabiliyoruz. Rabbim birliğimiz, beraberliğimizi daim eylesin" değerlendirmesinde bulunuyor.