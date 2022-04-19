19 Nis 2022 - 12:52- Belediyeler G: 19 Nis 2022 - 12:53

Gölbaşı Sokakları Bayramda Da Tertemiz Olacak!

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Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi yoğun temizlik mesaisine başladı. Gölbaşı sokakları bayram öncesi temizlikle ışıldadı.
Gölbaşı Sokakları Bayramda Da Tertemiz Olacak! mask
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Ramazan Bayramı öncesi Gölbaşı sokaklarını ışıl ışıl yapan Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının gelişiyle de temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün özellikle salgın döneminde daha dikkatli ve özverili çalıştığının altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ”Tüm Müslüman alemi için oldukça önemli olan Ramazan Bayramı için Gölbaşımızı en temiz hali ile vatandaşımız ile buluşturacağız“ dedi.

Gölbaşı sokaklarının temizliği ve vatandaşın sağlığı için hız kesmeden çalışan temizlik ekiplerinin, Gölbaşılıların bayram boyunca huzur ve refah içinde olmasını sağlamak için etkin çalışmalar yürütmeye devam ettiğini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ev ve iş yerlerinden çıkan atıkların toplanması başta olmak üzere, çevre temizliği ve diğer sorumluluk alanlarındaki çalışmaları da titizlikle yürüttüğünü söyledi.

Gölbaşı’nda en önem verdikleri konuların başında temizlik geldiğine dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşılı hemşerilerimizin temiz ve ferah bir ortamda yaşamaları, Ramazan Bayramı’nı huzur içinde geçirmeleri için özveriyle durmadan çalışıyoruz. Rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra, yeni bir bakış açısı ve vatandaşa hizmet misyonuyla ekiplerimiz her gün ilçemizin temizliğini sağlamak için elinden gelenin fazlasını yapıyor.

2019 yılında halkımızın takdiri ile seçildiğimiz günden bugüne kadar Gölbaşımızda her anlamda büyük çalışmalara imza attık ve atmaya da devam edeceğiz. Sağlığın önemini bir kez daha anladığımız bugünlerde, amacımız hem çevremizi temiz tutmak hem de gelecek nesillere daha güzel ve temiz bir Gölbaşı bırakmak.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’müzde çalışan ve üstün bir başarıyla vatandaşımıza hizmet götüren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Gölbaşı’nın temizliği için bilinçli hareket ederek çalışmalara katkıda bulunan Gölbaşılı hemşerilerime de çok teşekkür eden ve tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Şimşek, temiz bir Gölbaşı için çalışmalarının aralıksız devam edeceğini dile getirdi. 

19 Nis 2022 - 12:52 - Belediyeler

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