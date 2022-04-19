Bakan Karaismailoğlu ve Başkan Oğuz Şoförlerle İftarda Buluştu!

Kahramankazan’da bulunan Ankara Lojistik Üssü Merkezi yönetimi anlamlı bir iftar programı düzenledi. Merkezde düzenlenen iftara Bakan Karaismailoğlu, Başkan Oğuz, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, bakanlık bürokratları ile nakliye şoförü esnafı ve merkez çalışanları katıldı.

Bakan Karaismailoğlu ve Başkan Oğuz iftar öncesi masaları tek tek gezerek, şoförlerle ve çalışanlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Karaismailoğlu ve Oğuz yakından ilgilendikleri şoförler ve çalışanlarla gün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Taşımacılıkta rekor kırıldı”

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda ihracatta yaşanan artışlarda lojistik sektörünün payının çok önemli olduğuna işaret ederek, “Bizler de bu bilinç ile ülkemiz için sektörümüz için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçen yıl 21 farklı ülkeden 200 bini aşkın ilave geçiş belgesi aldık.

Önceki yıllarda Macaristan'da çok ciddi bir transit belge krizi vardı, bunu çözdük. Transit belge sayısını 36 binden 130 bine yükselttik. Transitte kotanın sınırsız olduğunu, talep üzerine verileceği protokol ile güvence altına aldık” dedi.

Karaismailoğlu, yapılan bu çalışmalar sonucunda taşımacılıkta rekor kırıldığını kaydederek, “İhracatımızdaolduğu gibi, uluslararası kara yolu taşımacılığında da rekorlar kırdık, taşıma sayısını 1,2 milyondan 1,5 milyona çıkardık. Şubat ayında Bulgaristan ile yapılan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısında (KUKK) transit geçiş belgesi sayısını 250 binden 375 bine, ikili belge sayısını da 32 binden 50 bine yükselttik.

İstanbul'da yapılan Romanya KUKK toplantısı ile transit belgelerin serbestleştirilmesi ve taşımacılıktan geçiş ücretlerinin tamamen kaldırılmasını sağladık. Bu, AB'ye yönelik taşımalarımıza büyük kolaylık sağlayacak, önemli bir kırılma noktasıdır” diye konuştu.

“Şoför esnafımızın her zaman yanındayız”

Başkan Oğuz da, ilçe olarak Avrupa’nın en önemli lojistik üslerinden biri olan Ankara Lojistik Üssü’ne ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, “Belediye olarak, ülke ekonomisi için oldukça önemli bir görevi ifa eden, ömrünü hayatını yollarda direksiyon başında geçiren kıymetli esnaf kardeşlerimizin ve sektör temsilcilerinin her zaman yanındayız.

Onlara elimizden gelen kolaylığı sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz. Tüm esnaf kardeşlerimize kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah tekerlerine taş değdirmesin” dedi.

Ailelere sürpriz ziyaretler

Karaismailoğlu ve Oğuz daha sonra ilçedeki bazı aileleri evlerinde ziyaret etti. Karaismailoğlu ve Oğuz, ziyaretleri sırasında aile halkıyla yakından ilgilenerek, sohbet etti. Evdeki çocuklarla da çeşitli oyunlar oynayan Karaismailoğlu ve Oğuz, kendilerine oyuncak hediye etti. Oyuncaklarını alan çocukların mutlulukları görüşmeye değerdi.