19 Nis 2022 - 13:24- Belediyeler G: 19 Nis 2022 - 13:25

Keçiören’deki Camilerde Sıkı Temizlik!

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Keçiören Belediyesi, ilçede bulunan 300’e yakın camiyi Ramazan ayı boyunca belirli periyotlarla yıkayarak vatandaşın daha temiz bir ortamda ibadet etmesini sağlıyor.
Keçiören’deki Camilerde Sıkı Temizlik! mask
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Ekipler bu kapsamda cami içinde ve dışında çalışma yürütüyor. Camilerin bahçesini tazyikli su ile yıkayan temizlik personelleri iç kısımda ise halıları süpürerek gül suyu sıkıyor.

Ramazan ayında özellikle teravih namazı saatlerinde yoğunluk yaşandığın ve bu kapsamda dezenfeksiyon çalışması da yürüttüklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ramazan ayına özel detaylı temizlik çalışmalarıyla camilerimizin içini ve çevre temizliğini yaptık.

Her bir camimizde aynı zamanda dezenfeksiyon çalışması yürüttük. Gül suyu sıktığımız camilerimizde vatandaşlarımız ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilecekler. Ramazan ayı boyunca da camilerimizde dezenfeksiyon çalışmalarımız aralıksız devam edecek.” dedi.​

19 Nis 2022 - 13:24 - Belediyeler

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