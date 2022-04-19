19 Nis 2022 - 13:31- Yaşam G: 19 Nis 2022 - 13:32

Oruç Tutanlar Egzersiz Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?

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Düzenli spor yapan sağlıklı yetişkinlerin Ramazan ayı boyunca egzersiz yapabileceklerini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nihal Özaras, ileri yaştaki bireylerin, diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olup ilaç kullananların egzersiz için doktorlarına danışmaları gerektiğini ifade ediyor.
Oruç Tutanlar Egzersiz Yaparken Nelere Dikkat Etmeli? mask
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Özaras, oruç tutan kişilerin egzersiz sonrası yeterli sıvı ve besin alımına dikkat etmelerini, düzenli spor alışkanlığı olmayanların ise iftardan 2 saat sonra egzersiz yapmalarını tavsiye ediyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nihal Özaras, Ramazan ayında en çok merak edilenler arasında yer alan egzersiz konusu hakkında görüşlerini ve tavsiyelerini paylaştı.

 İlaç kullananlar egzersiz için doktora danışmalı

 Oruç tutan profesyonel sporcuların performanslarını ayrıntılı şekilde inceleyen çok sayıda araştırmanın olduğunu belirten Doç. Dr. Nihal Özaras, “Araştırma sonuçları bazen çelişkili sonuçlar verse de 2020 yılında yayınlanan bir derlemede sporcuların kas kuvveti ve aerobik kapasitelerinde ciddi bir etkilenme olmadığını bildirildi.

İleri yaştaki bireyler, diyabet, kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olup ilaç kullananlar ve gebeler mutlaka doktorlarına sorarak egzersiz yapmalılar. Sağlıklı yetişkinler ise Ramazan ayı boyunca egzersiz yapabilirler.” dedi.

 Düzenli spor alışkanlığı önemli kriter 

Düzenli spor yapan kişilerin egzersiz programını değiştirmelerine gerek olmadığını ifade eden Doç. Dr. Nihal Özaras, “Yine de egzersiz sırasındaki ve sonrasındaki durumu göz önüne alarak aktivite düzeyi azaltılabilir. Düzenli spor yapma alışkanlığı yoksa yürüyüş ve hafif tempoda sürdürülen egzersizler daha uygun olacaktır.” diye konuştu.

 Oruç tutanlar egzersiz sonrası sıvı ve besin almalı 

Doç. Dr. Nihal Özaras, Ramazan’da hangi saatte spor yapmanın daha uygun olduğunu kesin olarak ortaya koyan araştırma verisi olmadığını söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı: 

“Sağlıklı bireylerde açken spor yapmanın yağ yakımını artırdığı ve kilo vermeyi kolaylaştırdığı biliniyor. Ancak oruçluyken egzersiz sonrası sıvı ve besin alınamaması, gün içinde egzersiz yapmada dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. İftardan 2 saat kadar sonra egzersiz yapmak, özellikle spor alışkanlığı olmayan bireyler için daha uygun. Egzersiz sırasında kaybedilen sıvının yerine konması için sonrasında bol su içmeye dikkat etmek gerekiyor.”

19 Nis 2022 - 13:31 - Yaşam

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