Bayram ikramiyeleri ne zaman ne kadar ödenecek? İşte Bakan Bilgin'in O Açıklaması...

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin emekliye bayram ikramiyesi ve asgari ücret konularında önemli açıklamalarda bulundu.

EMEKLİLERE BİN 100 LİRA ÖDENECEK

Bayram ikramiyelerine yönelik artışın gündemlerinde olmadıklarını kaydeden Bakan Bilgin, 28-29 Nisan'da ödemelerin yapılacağını söyledi. "İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde" diyen Bakan Bilgin, "Emeklilere bin 100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağrıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETTE TEMMUZ ZAMMI GÜNDEMİMİZDE YOK!

Programda asgari ücrete ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Bilgin, Temmuz zammına yönelik gündemlerinde bir çalışma olmadığını kaydetti.

Türkiye'nin ihracata dayalı büyüdüğünü ifade eden Bilgin, "Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye'nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor. Biz ekonomik programımızı başarıyla götürmek mecburiyetindeyiz. Toplu sözleşmeleri çok önemli garanti altına aldık. Kamu çalışanlarına yüzde 31 fark verdik. Sosyal temelleri olan ekonomi programını sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Bilgin, istihdam projesine yönelik projeden de bahsederek, işverenlerin elemanını kendilerinin yetiştireceğini ve bakanlık olarak da destekleyeceklerini anlatarak, "Bazı şartlar var. Merak edenler İŞKUR'un internet sitesinden detayları öğrenebilir" diye konuştu.