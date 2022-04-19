Duygu Asena'nın doğum günü pastasını Zuhal Olcay kesti

Hayatını ve kalemini kadınları özgürleştirmeye adamış gazeteci-yazar Duygu Asena’nın aynı adlı kitabından uyarlanan “Aslında Özgürsün” dizisinin set süreci devam ediyor. “Aslında Özgürsün” dizi ekibi, yaşasaydı bu yıl 19 Nisan’da 76 yaşına girecek olan ünlü yazarın anısına bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Dizide Duygu Asena’yı canlandıran Zuhal Olcay doğum günü pastasını kesti. Başrol oyuncularından Deniz Çakır kutlamaya katıldı.

İSTANBUL (İGFA)- Eserleri ve fikirleriyle Türkiye’de kadın hakları konusunun geniş kitlelerce konuşulmasını sağlayan ilk isimlerden olan gazeteci-yazar Duygu Asena’nın sürükleyici eseri ile aynı adı taşıyan “Aslında Özgürsün” dijital platform GAİN için dizi olarak uyarlanıyor. Bade İşcil ve Deniz Çakır’ın başrollerini paylaştığı yeni dizi “Aslında Özgürsün’ün” ilk görüntülerinin yer aldığı ilk tanıtım videosu ise önceki gün GAİN’in sosyal medya hesaplarından yayınlandı. İzleyicilerden çok sayıda olumlu yorum alan videoya Kalben’in “Çek” isimli parçası eşlik ediyor.

Çekimleri süren dizinin ekibi sette, 19 Nisan 1946’da dünyaya gelen Asena’nın doğum gününü kutlayarak ünlü yazarı andı.

Doğum günü pastasını, dizide Duygu Asena’yı canlandıran usta oyuncu Zuhal Olcay kesti.

Olcay yaptığı konuşmada, “Yaşasaydı 76 yaşında olacaktı. Aslında onun fikirlerine ne çok ihtiyacımız vardı şu anda. Harika bir dizi olsun. Onu en güzel şekilde hatırlattığınız için teşekkür ederim” dedi.

Olcay, Duygu Asena ile ilgili duygularını, “Kendisini tanıyordum. Birçok sebeple bir ara gelmişliğimiz de var. Mesleki kişiliğinin dışında insan olarak da çok sevmiştim. Onu canlandırmak gerçekten değişik bir his. Sevecen, sert, kararlı, duygusal, gerçekçi, çalışkan biriydi” sözleriyle ifade ederken sete duygusal anlar hakim oldu.

Zuhal Olcay ve dizinin yönetmeni Ali Kemal Güven, pasta kesiminde biraraya geldi.

Dizinin başrol oyuncusu Deniz Çakır da kutlamaya katılanlar arasındaydı. Zuhal Olcay’la çalışmanın kendisi için çok heyecan verici olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, Duygu Asena’nın yazdığı bir karakteri canlandırmasıyla ilgili ise, “Bu ülkedeki mühim kadınların yaptığı şeylerle ilgili işlerin içinde olmak benim için çok özel. Duygu’yla ismimin yan yana geçmesi bile çok onur verici. Bu ülkede kadınların bir şeyler yapması gerekiyor. Kadınların daha fazla dönüştürücü gücü olduğuna inanıyorum” dedi.

Bir GAİN Orijinal yapımı olarak izleyiciyle buluşacak olan ve yapımcılığını WitchCraft’ın üstlendiği “Aslında Özgürsün”, toplumun ve erkeklerin dayattığı kurallara karşı çıkan Belgin ve Berna isimli 40 yaşlarındaki iki kadının arkadaşlığını ve kimlik arayışlarını anlatıyor. Başrollerini Deniz Çakır ve Bade İşcil’in paylaştığı dizinin senaristliğini ve yönetmenliğini Ali Kemal Güven’in üstleniyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Alican Yücesoy, Burak Yamantürk, Saygın Soysal, Berk Cankat, Ceren Taşçı Perihan Savaş, Aslı İçözü, Nurhan Özenen ve Nükhet Duru yer alıyor.