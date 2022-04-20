TUS Tercihleri Başladı!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS 1. dönem tercih işlemleri başladı. Başvurular 26 Nisan saat 23.59'a kadar yapılacak.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. dönem tercih işlemleri başladı. Tercihler 19-26 Nisan tarihleri arasında yapılabilecek.

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.