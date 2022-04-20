TUS Tercihleri Başladı!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS 1. dönem tercih işlemleri başladı. Başvurular 26 Nisan saat 23.59'a kadar yapılacak.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. dönem tercih işlemleri başladı. Tercihler 19-26 Nisan tarihleri arasında yapılabilecek.
ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.