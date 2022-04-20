20 Nis 2022 - 09:11- Belediyeler G: 20 Nis 2022 - 09:12

Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları İftar Yemeğinde Buluştu!

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 Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Sevenleri Derneği’nin geleneksel iftar programında müjdeyi verdi.

Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları İftar Yemeğinde Buluştu! mask
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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nin düzenlediği geleneksel iftar yemeğine katıldı.

İftar sonrası konuşan Numan Kurtulmuş, "İmam hatip okullarının tarihi aynı zamanda bir sürü engellemelerle karşılaşılan önemli bir tarihtir. Şimdi bugün çok şükür, Türkiye'nin her yerinde hem ortaokul hem de lise olarak sayısal olarak yükselmiş bir imam hatip meselesi ile karşı karşıyayız. Bugünlere kolay gelinmedi…Bugün imam hatip mezunları öğrencilerimiz dilediği gibi fakülteye gidebiliyor” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise Mamak İmam Hatip Lisesi için bir müjdeyi paylaştı. Başkan Murat Köse, imam hatip lisesinin hemen yakınına yapılacak cami ve dernek merkezinin planlarının yapılmaya başladığını duyurdu. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gücümüz yettiği sürece, nefes aldığımız sürece Hakk’ın hakim olması için ilahi kelimetullah için inşallah hep beraber çalışacağız. Ramazan’ınız mübarek olsun diyorum, şimdiden Bayramınızı kutluyorum” diye konuştu. 

Mamak İmam Hatip Lisesi mezunları kendileri ile sohbet eden Başkan Murat Köse ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

20 Nis 2022 - 09:11 - Belediyeler

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