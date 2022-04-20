Turnuva Şehri Mamak!

Sporun şehri Mamak, turnuvalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Mamak Şehir Stadı’nda gerçekleşen organizasyonda turnuvanın şampiyonu Sibel İsmet Çatık Ortaokulu olurken, ikinci Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu, üçüncü Mehmet Çekiç Ortaokulu ve dördüncü Batuhan Ortaokulu oldu. Dereceye giren takımlara ödüllerini ise Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci takdim etti.

Şampiyonlarıyla anılan bir ilçe olduk

Turnuva boyunca performans gösteren bütün genç sporcuları tebrik eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “İlçemize kazandırdığımız sportif yatırımlar, Başkent takımlarımızın da tercihi haline geldi. Spora ve sporcuya yaptığımız yatırımlar artmaya ve Mamak şampiyonlarıyla anılmaya devam edecek” dedi.