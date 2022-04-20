20 Nis 2022 - 09:21- Belediyeler G: 20 Nis 2022 - 09:22

Turnuva Şehri Mamak!

ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı, Mamak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Futbol Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu.
Turnuva Şehri Mamak! mask
+10
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sporun şehri Mamak, turnuvalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Mamak Şehir Stadı’nda gerçekleşen organizasyonda turnuvanın şampiyonu Sibel İsmet Çatık Ortaokulu olurken, ikinci Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu, üçüncü Mehmet Çekiç Ortaokulu ve dördüncü Batuhan Ortaokulu oldu. Dereceye giren takımlara ödüllerini ise Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci takdim etti.

Şampiyonlarıyla anılan bir ilçe olduk

Turnuva boyunca performans gösteren bütün genç sporcuları tebrik eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “İlçemize kazandırdığımız sportif yatırımlar, Başkent takımlarımızın da tercihi haline geldi. Spora ve sporcuya yaptığımız yatırımlar artmaya ve Mamak şampiyonlarıyla anılmaya devam edecek” dedi.

20 Nis 2022 - 09:21 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları İftar Yemeğinde Buluştu! mask
Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları İftar Yemeğinde Buluştu!
Hacı Bayram Veli’nin Eşyaları Gün Yüzüne Çıkıyor! mask
Hacı Bayram Veli’nin Eşyaları Gün Yüzüne Çıkıyor!
Bakan Karaismailoğlu ve Başkan Oğuz Şoförlerle İftarda Buluştu! mask
Bakan Karaismailoğlu ve Başkan Oğuz Şoförlerle İftarda Buluştu!
Keçiören’deki Camilerde Sıkı Temizlik! mask
Keçiören’deki Camilerde Sıkı Temizlik!
Başkan Demirel İftarda STK' larla buluşuyor! mask
Başkan Demirel İftarda STK' larla buluşuyor!
Gölbaşı Sokakları Bayramda Da Tertemiz Olacak! mask
Gölbaşı Sokakları Bayramda Da Tertemiz Olacak!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status