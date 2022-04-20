Turnuva Şehri Mamak!

Sporun şehri Mamak, turnuvalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Mamak Şehir Stadı’nda gerçekleşen organizasyonda turnuvanın şampiyonu Sibel İsmet Çatık Ortaokulu olurken, ikinci Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu, üçüncü Mehmet Çekiç Ortaokulu ve dördüncü Batuhan Ortaokulu oldu. Dereceye giren takımlara ödüllerini ise Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci takdim etti.
Şampiyonlarıyla anılan bir ilçe olduk
Turnuva boyunca performans gösteren bütün genç sporcuları tebrik eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “İlçemize kazandırdığımız sportif yatırımlar, Başkent takımlarımızın da tercihi haline geldi. Spora ve sporcuya yaptığımız yatırımlar artmaya ve Mamak şampiyonlarıyla anılmaya devam edecek” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.