"ATİKO" Yollara Düşüyor!

Mamak Belediyesi geri dönüşüm seferberliğini eğitim otobüsüyle taçlandırdı.
Projenin çocuklar için yaratılan kahramanı "Atiko" ile birlikte eğitim otobüsü artık yollarda. Çok yakın bir zamanda çocuklara eğitime başlayacak olan otobüsü Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yakından inceledi.
Eğitim otobüsünün içinde geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda çocukların bilinçlenebileceği renkli bir dünya oluşturuldu.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse "Çocuklarımızın geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesi önemli. Bizler de bu düşünceden hareketle Atiko'yu yola çıkarıyoruz. Mahalle mahalle gezerek çocuklara sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi verecek" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.