20 Nis 2022 - 09:23- Belediyeler G: 20 Nis 2022 - 09:24

"ATİKO" Yollara Düşüyor!

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Mamak Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı ile çocuklara geri dönüşüm ve sıfır atık kültürü kazandırmak için hazırlanan geri dönüşüm eğitim projesi "GELECEĞİNE SAHİP ÇIK" uygulanmaya başlandı.
"ATİKO" Yollara Düşüyor! mask
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Mamak Belediyesi geri dönüşüm seferberliğini eğitim otobüsüyle taçlandırdı.

Projenin çocuklar için yaratılan kahramanı "Atiko" ile birlikte eğitim otobüsü artık yollarda. Çok yakın bir zamanda çocuklara eğitime başlayacak olan otobüsü Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yakından inceledi.

Eğitim otobüsünün içinde geri dönüşüm ve  sıfır atık konusunda çocukların  bilinçlenebileceği  renkli bir dünya oluşturuldu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse "Çocuklarımızın geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesi önemli. Bizler de bu düşünceden hareketle Atiko'yu yola çıkarıyoruz. Mahalle mahalle gezerek çocuklara sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi verecek" dedi.

20 Nis 2022 - 09:23 - Belediyeler

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