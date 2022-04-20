Bursa'da Cezaevi Aracına Bombalı Tuzak!

BURSADABUGÜN / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçtiği sırada nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Bursa'da cezaevi personelini toplayarak Minareliçavuş'ta bulunan Bursa E Tipi Cezaevine giden servis aracı Yeni Karaman Mahallesinde bir benzin istasyonu yanında yola döşenen bombanın infilak etmesi sonucu yanmaya başladı. Patlamanın ardından otobüs 200 metre sürüklendi benzin istasyonunun önünde durabildi.
Kazanın ardından araç yanmaya başladı.
Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Çevrede bazı binalarda cam kırıkları meydana gelirken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.
Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Ağacın dibine bırakılan uzaktan kumanda ile kontrol edilen el yapımı patlayıcı olduğunu değerlendiriyoruz. 1 kişi şehit oldu, biri ağır 4 yaralı var. İçişleri ve Adalet Bakanları Bursa'ya geliyor" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.