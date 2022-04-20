20 Nis 2022 - 09:28- Gündem G: 20 Nis 2022 - 09:29

Bursa'da Cezaevi Aracına Bombalı Tuzak!

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Bursa'da Cezaevi Aracına Bombalı Tuzak! mask
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BURSADABUGÜN / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçtiği sırada nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Bursa'da cezaevi personelini toplayarak Minareliçavuş'ta bulunan Bursa E Tipi Cezaevine giden servis aracı Yeni Karaman Mahallesinde bir benzin istasyonu yanında yola döşenen bombanın infilak etmesi sonucu yanmaya başladı. Patlamanın ardından otobüs 200 metre sürüklendi benzin istasyonunun önünde durabildi.

Kazanın ardından araç yanmaya başladı.

Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Çevrede bazı binalarda cam kırıkları meydana gelirken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Ağacın dibine bırakılan uzaktan kumanda ile kontrol edilen el yapımı patlayıcı olduğunu değerlendiriyoruz. 1 kişi şehit oldu, biri ağır 4 yaralı var. İçişleri ve Adalet Bakanları Bursa'ya geliyor" dedi.

20 Nis 2022 - 09:28 - Gündem

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