Çankaya "Geleceğe Umut Taşıyoruz"

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde yer alan Beyaz Kalp bağımsız yaşam evinde ev içi hayata ilişkin eğitimler alan çocuklar, bağımsız yaşam becerileri kazanıyor.
Özel gereksinimli çocukların bağımsız ve desteksiz yaşama hazırlamaya yönelik atölye ve eğitimlerin düzenlendiği proje kapsamında çocuklar, aileleriyle mutfağa girip hünerlerini sergiledi.
Zihinsel engelli ve otizmli çocukların proje kapsamında yer aldığı etkinliklerde aşçılık atölyesinde gruplar halinde eğitimler alan çocukların yanı sıra Beyaz Kalp bağımsız yaşam evinde ise tek kişilik özel çalışmalar yer alıyor.
Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezinde uzman eğitmenler tarafından verilen, sofra hazırlama, bulaşık yıkama gibi günlük yaşama ilişkin eğitimleri alan çocuklar, öğrendiklerini uygulamanın mutluluğunu yaşıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.