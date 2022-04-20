20 Nis 2022 - 09:36- Belediyeler G: 20 Nis 2022 - 09:37

Çankaya "Geleceğe Umut Taşıyoruz"

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Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, ‘Geleceğe Umut Atölyeleri Projesi’ kapsamında özel gereksinimli çocuklara yönelik atölye çalışmaları ve eğitimler düzenliyor.
Çankaya "Geleceğe Umut Taşıyoruz" mask
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Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde yer alan Beyaz Kalp bağımsız yaşam evinde ev içi hayata ilişkin eğitimler alan çocuklar, bağımsız yaşam becerileri kazanıyor.

Özel gereksinimli çocukların bağımsız ve desteksiz yaşama hazırlamaya yönelik atölye ve eğitimlerin düzenlendiği proje kapsamında çocuklar, aileleriyle mutfağa girip hünerlerini sergiledi.

Zihinsel engelli ve otizmli çocukların proje kapsamında yer aldığı etkinliklerde aşçılık atölyesinde gruplar halinde eğitimler alan çocukların yanı sıra Beyaz Kalp bağımsız yaşam evinde ise tek kişilik özel çalışmalar yer alıyor.

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezinde uzman eğitmenler tarafından verilen, sofra hazırlama, bulaşık yıkama gibi günlük yaşama ilişkin eğitimleri alan çocuklar, öğrendiklerini uygulamanın mutluluğunu yaşıyor.

20 Nis 2022 - 09:36 - Belediyeler

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