20 Nis 2022 - 09:39- Belediyeler G: 20 Nis 2022 - 09:40

Etimesgut'ta Engelli Memur Adayları EKPSS Kursunu Tamamladı!

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Etimesgut Belediyesi'nin Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılacak engelli memur adayları için düzenlediği EKPSS hazırlık kursları son deneme sınavıyla tamamlandı. etiSEM Merkez Binası'nda 3 aydır süren kurslara 100 engelli memur adayı katıldı.
Etimesgut'ta Engelli Memur Adayları EKPSS Kursunu Tamamladı! mask
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Kursiyerle alanlarında uzman öğretmenler tarafından ücretsiz ders verildi. Sınav öncesi adaylar için deneme sınavları yapıldı. Adaylar, engel durumlarına göre gözetmen eşliğinde sınava katıldılar. Gözetmenler engelli memur adaylarına okuma ve kodlamalarda destek oldular.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 24 Nisan Pazar günü EKPSS'ye girecek tüm engelli memur adaylarına başarılar diledi. Demirel, Etimesgutlu memur adaylarının hazırlık kurslarıyla Türkiye genelinde ciddi başarılar yakaladıklarını belirterek, "Bu yıl da Etimesgut yine başarılarıyla, ülkemize kazandırdığı kamu personelleriyle adından söz ettirecektir" dedi.

20 Nis 2022 - 09:39 - Belediyeler

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