Pençe Kilit Şehidi Çankırı'ya Uğurlandı!

ANKARA (İGFA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Bakanlık yayımladığı taziye mesajında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan şehit düşen kahraman asker Hakkari'de düzenlenen törenle memleketi Çankırı'ya uğurlandı. Törene, Hakkari Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın yanı sıra il protokolü ile tören mangası katıldı.