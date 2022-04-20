Gülben Ergen Hayranlarıyla İftarda Buluştu!

Gülben Ergen ramazan aydında geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğinde fanlarıyla bir araya geldi.

Türkiye' nin birçok illerinden hatta Almanya, İsviçre ve İran'dan da fanların bulunduğu ve 100 kişinin katılımı ile gerçekleşen iftar yemeğin en önemli özelliği de yurt genelinde yemeğe katılamayan ama internet başında olan ve isteyen herkes Gülben Ergen'in fanlarıyla sohbetini ve tüm detayları canlı olarak internet ortamından izleyebilmesi oldu.

Gece boyunca bir hayli mutlu olan Gülben Ergen ve fan grubu üyeleri davetten yansıyan fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.