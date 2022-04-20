Apandisit Nedir? Nasıl Anlaşılır? Belirtileri Nelerdir?

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal konu hakkında bilgiler verdi. Apandisit patlaması; en korkulan durumların başında gelir. Birçok kişinin aklında apandisit patlaması nedir sorusu yer alır.

Apandisit Patlaması Belirtileri

*Apandisit patlaması belirtileri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

*Dışkı ve gaz çıkarma sırasında zorlanma

*Tuvalet ihtiyacını giderirken ağrı yaşama

*Yüksek ateş

*Baş dönmesi

*Mide bulantısı ve kusma

*Karnın sağ alt kısmında el ile dokunulduğu zaman ortaya çıkan hassasiyet

*Bıçak saplanmasına benzeyen ve kişiyi iki büklüm seviyesine getiren çok şiddetli bir ağrı

*Hızlı kalp atışı

*Ağız ve dilde kuruluk

*İştahsızlık

*Gebelik dönemindeki kadınlarda apandisit ağrısının daha çok yan ve arka bölgelerde görülmesi

Apandisitte apandiks kanalında meydana gelen bir tıkanıklık ana sorundur. Tıkanıklık; aynı zamanda basıncın artmasına ve kan damarlarının sıkışmasına sebebiyet verir. Damarların sıkışması; kan akışına engel olduğu gibi kangren gibi ciddi bir sorunu da ortaya çıkarır.

Buna ek olarak, apandisit patlaması halinde bağırsaktaki dışkı kişinin karın bölgesini doldurur. Bunun yanı sıra, apandisitin sızma yaptığı hallerde ortaya ciddi bir apse çıkar.

Apandisit Patlaması Nasıl Anlaşılır?

Apandisit patlaması nasıl anlaşılır; birçok insanın Google’da araştırma yaptığı bir konudur. Bu noktada, kişinin eşi benzeri olmayan bir karın ağrısı ile karşılaşmasına rastlanır. Apandisit patlamasının yaşandığı hallerde kişinin çok kısa sürede zehirlenerek hayati tehlikesi söz konusudur. Sonuç olarak, apandisit patlaması şüphesi taşıyanların olabilecek en kısa sürede acil servise götürülmeleri gerekir.

Apandisit Patlaması Neden Olur?

Apandisit patlaması nasıl anlaşılır kadar cevabı merak edilen bir diğer soru ise apandisit patlaması neden olur? Her şeyden önce, midenin sağ alt tarafında ortaya çıkan şiddetli sancının apandisit patlamasının habercisi olduğunu söyleyebiliriz.

İltihaplanma ve şişme sonrası oluşan patlama; apandisit patlaması olarak tanımlanabilir. Apendiks; sindirim ve bağışıklık sistemlerine destek olan bir organ olarak tanımlansa da vücuttaki net işlevi ile ilgili henüz kesin bir değerlendirme yapılmamıştır.

Apandiksin patlama riskine karşılık olarak vücuttan alınması halinde herhangi bir sağlık problemi meydana gelmez. Bu organın enfeksiyon kapması ve şişmeye başlaması; kişinin ciddi sağlık sorunları yaşamasına sebebiyet verir.

Apandisit patlaması neden olur diye düşünenlere her şeyden önce meyve çekirdekleri, dışkı atıkları ve zararlı olan birtakım parazitlerin vücuttan atılamamasının bu duruma sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz.

Bunun yanı sıra, sindirim sisteminin enfeksiyon kapması sonucu apandiks duvarındaki lenf dokusunun şişmesi de apandisit patlamasına sebebiyet verebilir. Tüm bunlara ek olarak, iltihaplı bağırsak rahatsızlıkları da apandisit patlamasına neden olabilir. Apandiks ağrısı son derece ciddi bir ağrıdır.

Karnın sağ alt kısmındaki şişlik hissi veya ağrı ile başlayan bir süreç olmakla beraber kişinin yürümekte, hareket etmekte veya oturmakta zorlanması da söz konusudur. Bunun yanı sıra, ağrının kişinin uzanmasına paralel olarak azalması da önemli bir apandisit belirtisi olabilir. Son olarak, normalden çok daha yoğun bir mide bulantısı; bir apandisit belirtisidir.