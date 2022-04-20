Bilim Kurulu Toplantısı 27 Nisan'a Ertelendi!

Sağlık Bakanlığı'nca bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 27 Nisan Çarşamba gününe ertelendi.

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ertelendiğini duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti" ifadelerine yer verdi.

Bilim Kurulu'nda, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere bu anlamda önemli kararlar alınması bekleniyordu.