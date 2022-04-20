Soylu ve Bozdağ: "Alçak pusunun hainleri yakalanacak"

BURSA (İGFA) - Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse sabah saat 7.30 sıralarında bombalı saldırı düzenlenmiş, dolayda ilk belirlemelere göre 1 kişi şehit olmuş, 4 kişi de yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakan Soylu, paylaşımında, "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

"ALÇAK PUSUYU KURAN HAİNLER YAKALANACAK"

Ayrıca Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, ilk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP’nin patlatıldığı değerlendirildiği kaydedilirken, güvenlik güçleri ve ilgili birimlerin gerekli tahkikatları sürdüğü, alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacağını söyledi.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca, "Bursa’da İnfaz Koruma Memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu,İnfaz Koruma Memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş,bazı memurlarımız da yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet;ailesine başsağlığı ve sabır,yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.