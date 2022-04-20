Pursaklar’da Vatandaşlar Açık Havada Spor Yapmanın Keyfini Çıkarıyor!

Açık alandaki spor aletlerinin genç yaşlı demeden herkesin ilgi odağı olması için çeşitli çalışmalar yürüten Pursaklar Belediyesi, ilçe halkına sağlıklı yaşam bilinci kazandırmayı ve düzenli spor yapabilmeleri için ilçe genelinde açık alanlardaki spor aletlerinin sayısını çoğaltıyor.
Parklarda her yaştan bireyin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak alanları oluşturan Pursaklar Belediyesi, parklarda ihtiyaç duyulan noktalara da yeni oyun grupları ve spor aletleri kurarak vatandaşlara, yılın her mevsimi açık alanda spor yapma imkânı sunuyor.
‘‘Güne spor yaparak başlamak, sağlık açısından çok önemli’’
Vatandaşların temiz havada spor yapabilmeleri için parklara sportif aletler yerleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Açık spor alanlarımızı artırıyoruz, güne spor yaparak başlamak, sağlık açısından çok önemli. Erken saatlerde yapılan egzersizlerle vatandaşların gün içerisindeki faaliyetlerinde daha neşeli bir gün geçirmeleri açısından da büyük önem arz ediyor.
Biz de bu anlayışla parklarımıza spor aletleri yerleştirerek, spor yapmak isteyen hemşehrilerimizin kolaylıkla ulaşacağı spor alanları oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızı günün her saatinde dinlenme ve spor yapma imkânı sunduğumuz paklarımıza davet ediyorum’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.