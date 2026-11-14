Inter ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devinin kontrat uzatma teklifine yanaşmadı. Ayrılık kararı alan 32 yaşındaki yıldız orta saha için devreye giren Fenerbahçe'nin 10 milyon euroluk teklif hazırladığı ve tecrübeli futbolcunun da sarı-lacivertli formayı giymeye olumlu yanıt verdiği öne sürüldü.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleri doğrultusunda kadro kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı planlayan Fenerbahçe, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandıracak tarihi bir transfer operasyonuna imza atmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Avrupa futbolunun zirvesinde boy gösteren ve İtalya Serie A devi Inter'in değişilmez isimleri arasında yer alan A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sarı-lacivertli yönetimin bir numaralı transfer hedefi haline geldi. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de adı sık sık Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu için bu kez somut ve sonuç odaklı adımların atıldığı bildiriliyor.

Inter ile İpler Kopma Noktasına Geldi

İtalyan temsilcisi Inter ile olan mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtiliyor. Milano ekibinin yönetimi, takımın oyun kurucu beyni konumundaki milli yıldızı kadroda tutmak adına yeni bir sözleşme uzatma teklifi sundu. Ancak gelen bilgilere göre Hakan Çalhanoğlu, Inter yönetiminin masaya koyduğu bu yeni kontrat teklifine kesinlikle yanaşmadı. İtalyan devinden ayrılmayı kafasına koyan tecrübeli futbolcunun bu tavrı, Avrupa ve Türkiye transfer piyasasında dengeleri bir anda değiştirdi.

Fenerbahçe'den 10 Milyon Euroluk Resmi Hamle

Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya'daki bu tutumunu yakından takip eden Fenerbahçe yönetimi, fırsatı değerlendirmek için vakit kaybetmeden harekete geçti. Sabah gazetesinde yer alan çarpıcı habere göre; sarı-lacivertli kurmaylar, Inter'in teklifini geri çeviren milli futbolcuyu kadrosuna katmak amacıyla 10 milyon euroluk resmi bir teklif paketi hazırladı. Yönetimin bu rakamla hem İtalyan kulübünü ikna etmeyi hem de tecrübeli orta saha oyuncusunu İstanbul'a getirerek orta saha kurgusunu dünya çapında bir liderle güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Milli Yıldızdan Sarı-Lacivertlilere Olumlu Cevap

Transfer iddialarını heyecan verici bir boyuta taşıyan en kritik gelişme ise Hakan Çalhanoğlu'nun cephesinden gelen geri dönüş oldu. Fenerbahçe yönetiminin kendisine olan yoğun ilgisine ve sunduğu projeye kayıtsız kalmayan 32 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertlilerin teklifine olumlu cevap verdiği aktarıldı. Kariyerinin olgunluk döneminde Türkiye'de forma giyme fikrine oldukça sıcak bakan milli kaptanın, şartların kulüpler düzeyinde olgunlaşması halinde Fenerbahçe formasını sırtına geçirmeye hazır olduğu ifade ediliyor.

Juventus'un Teklifini Geri Çevirdi

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun sadece Türkiye'den değil, İtalya içinden de çok ciddi talipleri olduğu ortaya çıktı. Serie A'nın bir diğer köklü kulübü Juventus'un da tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için resmi bir teklif sunduğu öğrenildi. Ancak deneyimli futbolcunun, Inter taraftarıyla olan bağları ve kariyer planlaması doğrultusunda Juventus'tan gelen bu teklifi reddettiği belirtildi. İtalyan devini geri çevirerek rotasını Süper Lig'e kıran Hakan Çalhanoğlu'nun, önümüzdeki dönemde Fenerbahçe ile yürütülecek görüşmelerde nihai imzayı atması bekleniyor.