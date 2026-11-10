Başkentin tarihi ve kültürel dokusuyla büyüleyen en özel noktalarından biri olan Hamamönü, sonbaharın en iddialı kampanyalarından birine ev sahipliği yapıyor. Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kadın üreticilerin desteklenmesini amaçlayan El Ürünleri Satış Pazarı, kasım ayına özel indirim günleriyle ziyaretçi akınına uğruyor. Hem başkent sakinlerinin hem de şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen pazar, el emeği göz nuru binlerce çeşit ürünü uygun fiyatlarla buluşturuyor.

Üretici Kadınların Tezgahlarında Kasım İndirimi

Haftanın her günü açık olan ve kış döneminde saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet veren El Ürünleri Satış Pazarı, dönüşümlü olarak satış yapan Altındağlı kadınların elinden çıkan özgün tasarımlara ev sahipliği yapıyor. Kasım ayı boyunca geçerli olan özel indirim kampanyası, hem hediye almak isteyen vatandaşların yüzünü güldürüyor hem de kadınların aile ekonomisine katkı sağlamasına büyük destek veriyor. Pazar içerisindeki tezgahları yerinde gezen ziyaretçiler, amigurumi oyuncaklardan deri çantalara, epoksi takılardan keçe ve örgü işlerine kadar pek çok farklı kategoride ürüne indirimli fiyatlarla ulaşabiliyor.

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Tezgahlardan Özel Notlar ve Tarihli Fiyat Örnekleri

Pazarın en çok ilgi gören stantlarını incelediğimizde, üreticilerin büyük bir özveriyle hazırladığı ürünlerin kasım ayına özel fiyat etiketleriyle raflarda yerini aldığını görüyoruz:

1 Nolu Tezgah - Amigurumi ve Oyuncak Dünyası: Üretici Fatma Hanım'ın tezgahında tamamen organik iplerle örülen çocuk dostu amigurumi oyuncaklar dikkat çekiyor. 10 Kasım 2026 tarihli etiket fiyatlarına göre, normal dönemde 600 TL'den satışa sunulan el yapımı bebekler, kasım indirim kampanyası kapsamında 450 TL'den alıcı buluyor. Çocuklar için hem sağlıklı hem de uzun ömürlü olan bu oyuncaklar, annelerin ilk tercihi oluyor.





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3 Nolu Tezgah - Deri Çanta ve Cüzdan Atölyesi: El işçiliğiyle hazırlanan hakiki deri ürünlerin yer aldığı tezgahta Ayşe Hanım, kaliteli işçiliğiyle göz dolduruyor. 10 Kasım 2026 güncel fiyat listesine yansıyan indirimle birlikte, el dikimi günlük deri çantalar 1.200 TL yerine 950 TL , deri cüzdanlar ise 400 TL yerine 300 TL fiyat etiketiyle stanttaki yerini koruyor.

7 Nolu Tezgah - Epoksi ve Doğal Taş Takı Tasarımları: Zeynep Hanım'ın özenle tasarladığı epoksi reçine kolyeler, küpeler ve doğal taş bileklikler estetik duruşlarıyla büyük beğeni topluyor. 10 Kasım 2026 tarihi itibarıyla geçerli indirimli fiyatlarla, özel tasarım epoksi kolyeler 350 TL yerine 250 TL'ye satışa sunulurken, set halindeki takılar da ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Başkan Veysel Tiryaki'den Üretici Kadınlara Tam Destek

Kadınların el emeğine ve ekonomik hayata katılımına her zaman büyük önem verdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, projeye duyulan memnuniyeti dile getirdi. Başkan Tiryaki, "Belediye olarak Altındağlı kadınların el emeğine büyük önem veriyoruz. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerimizden talep eden üyelerimiz, her hafta dönüşümlü olarak ürünlerini burada satışa sunma imkanı buluyor. Bu sayede kadınlar hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de üretime katılmanın heyecanını yaşıyor. Kasım ayında ise ülkemiz genelinde başlatılan indirim kampanyalarına Altındağlı kadınlarımız da katılma kararı aldı. Kasım ayı boyunca Altındağlı kadınlar ürünlerini özel indirimlerle satışa sunuyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının devamında vatandaşları pazara davet eden Tiryaki, "Kasım ayında sevdiklerine hediye almak isteyen, yakınlarına sürpriz yapmak isteyen herkesi, Altındağ Belediyesi El Ürünleri Satış Pazarı'na davet ediyorum. Hem kendilerini, hem de sevdiklerini mutlu etmek isteyen hemşehrilerimiz kasım ayı indirimlerinden faydalanabilir. Altındağlı kadınlarımıza bereketli ve bol kazançlar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.