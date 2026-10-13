Altındağ Belediyesi tarafından Hamamönü'nün tarihi dokusunda düzenlenen Kabakçı Konağı Söyleşileri, ekim ayı boyunca birbirinden değerli konukları ve zengin konu başlıklarını Ankaralılarla buluşturuyor. Tarih, edebiyat, sanat ve kültür odaklı ücretsiz etkinlikler, her akşam saat 19.00 ile 21.00 arasında tarih meraklılarını konuk ediyor.

Ankara'nın tarihi ve turistik cazibe merkezlerinden biri olan Hamamönü semti, ev sahipliği yaptığı kültürel etkinliklerle başkent sakinlerinin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Altındağ Belediyesi tarafından organize edilen Kabakçı Konağı Söyleşileri, ekim ayı boyunca her gün farklı bir dernek, vakıf veya alanında uzman konuğu ağırlayarak bölgeye canlılık kazandırıyor. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmalar, her yaş gruptan vatandaşa hitap eden geniş bir program yelpazesi sunuyor.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen oturumlar sayesinde katılımcılar, hem geleneksel konağın tarihi atmosferini soluma fırsatı buluyor hem de edebiyattan tarihe uzanan pek çok konuda bilgi sahibi oluyor. Yerel yönetimlerin kültürel mirası yaşatmak ve sivil toplum kuruluşlarıyla vatandaşları bir araya getirmek amacıyla hayata geçirdiği bu tür etkinlikler, başkentteki sosyal hayata önemli bir katkı sunuyor.

Tarih, Edebiyat ve Sanat Odaklı Zengin Program

Ekim ayı boyunca devam edecek olan etkinlik takviminde sivil toplum kuruluşları ile kültür-sanat alanında faaliyet gösteren topluluklar aktif roller üstleniyor. Ayın ilk günlerinden itibaren Kırıkkale Dernekleri Federasyonu, İdareci ve Bürokratlar Birlik Derneği, Dünya Âşıklar Şairler Yazarlar Sanatçılar Eğitim Yardımlaşma Kültür Derneği ile Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği gibi önemli kuruluşlar Kabakçı Konağı'nda konuklarını ağırladı. Program akışında sadece güncel konular değil, aynı zamanda Türk kültürel hafızasına dair köklü değerler de ele alınıyor. Bu kapsamda Dede Korkut hikâyelerinin anlatı ve ezgilerle harmanlanarak sunulduğu özel programlar izleyicilerden büyük ilgi görürken, Gelenekten Geleceğe Eğitim Kültür ve Sanat Derneği tarafından gerçekleştirilen buluşmalarda ise geleneksel sanat ve zanaatkârlık konuları detaylı bir şekilde masaya yatırılıyor.

Kartpostallarla Balkan Savaşları ve Özel Tarih Söyleşileri

Programın en çok ilgi çeken ve dikkat uyandıran etkinliklerinden biri de 21 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan özel oturum olarak öne çıkıyor. Dr. Murat İbrahim Çelebi tarafından sunulacak olan "Kartpostallarla Balkan Savaşları" başlıklı söyleşi, tarihi görsel belgeler ve nostaljik kartpostallar üzerinden geçmişe ışık tutmayı amaçlıyor.

Bu özel etkinlik, özellikle yakın tarih araştırmacılarının ve tarih meraklılarının akınına uğramaya hazırlanıyor. Ayın ilerleyen haftalarında ise Yozgat Birlik ve Dayanışma Vakfı, Dünya Yazarlar ve Aydınlar Derneği ile Evren Fotoğraf Sanat Kültür Derneği gibi kuruluşların hazırladığı birbirinden farklı tematik programlar takvimdeki yerini koruyor.

Ekim Ayının Son Günlerinde Tarihi ve Coğrafi Zenginlikler

Hamamönü Söyleşileri, ekim ayının son günlerinde de hız kesmeden tarih ve kültür ağırlıklı buluşmalara ev sahipliği yapmaya devam edecek. Ayın son haftasına girilirken 30 Ekim tarihinde Üç Yarenler topluluğu tarafından "Şehirlerin Tarihi, Kültür ve Coğrafik Zenginlikleri" başlıklı kapsamlı bir program düzenlenecek.

Ekim ayının kapanışını ise 31 Ekim tarihinde Yeni Osmanlılar derneği tarafından gerçekleştirilecek olan "Tarihi Söyleşiler" yapacak. Ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla program takviminde bu milli güne özel bir not düşülerek bayram coşkusunun konağın atmosferine yansıtılacağı belirtiliyor. Altındağ Belediyesi, tüm bu etkinlikler için başkentteki tarih ve sanat dostlarını Hamamönü Kabakçı Konağı'na davet ediyor.