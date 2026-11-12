Küresel akıllı telefon pazarında yenilikçi donanımları ve özgün tasarımlarıyla dikkat çeken Çinli teknoloji devi Huawei, ürün ekosistemini genişletecek stratejik bir adım atmaya hazırlanıyor. Bir süredir teknoloji kulislerinde şirketin tamamen yeni bir alt marka üzerinde çalıştığına dair güçlü söylentiler dolaşıyordu. Beklenen resmi açıklama nihayet geldi ve Huawei, merakla beklenen yeni alt markasının tanıtım tarihini kamuoyuyla paylaştı. Şirket tarafından yapılan duyuruya göre, Çin pazarında Xingmang, küresel ve İngilizce pazarlarda ise Osta adıyla konumlandırılacak yeni marka, 20 Kasım tarihinde düzenlenecek özel bir etkinlikle teknoloji dünyasına tanıtılacak.

Richard Yu'nun Weibo Paylaşımı İlk Modeli Ele Verdi

Yeni markanın duyurulmasıyla birlikte piyasaya sürülecek ilk akıllı telefon modellerinin isimleri ve teknik detayları da netleşmeye başladı. Teknoloji yayın organı GSMArena'da yer alan bilgilere göre, Huawei Tüketici İş Grubu Başkanı Richard Yu, Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı bir paylaşımla serinin ilk üyelerinden birini dolaylı yoldan doğruladı. Yu, gönderisinde telefonun adını açıkça telaffuz etmese de paylaşımın yapıldığı cihaz bilgisinde "Osta O1 Pro" ibaresinin yer alması dikkatlerden kaçmadı. Bu gelişme, yeni alt markanın amiral gemisi niteliğindeki ilk cihazının Osta O1 Pro olacağını kesinleştirdi.

Geniş Ekran Formuyla Dikkat Çeken Osta O1 Pro Özellikleri

Teknoloji sızıntılarıyla bilinen kaynaklar, Osta O1 Pro modelinin tasarım ve donanım özelliklerine dair önemli ipuçları paylaştı. Aktarılan bilgilere göre yeni cihaz, Huawei'nin dikkat çeken modellerinden Pura X View ile oldukça benzerlik gösteren ancak tamamen aynı olmayan özgün bir kasa yapısıyla gelecek. Katlanabilir bir form faktörü yerine geleneksel tek parça gövdeye sahip olacağı belirtilen telefon, alışılmışın dışındaki geniş ekran oranıyla fark yaratmayı hedefliyor.

Cihazın ön yüzünde 1,5K çözünürlük sunan, 16:9,5 en-boy oranına sahip 6,39 inçlik LTPS OLED bir ekran panelinin yer alacağı ifade ediliyor. Standart akıllı telefonlara kıyasla daha geniş bir görüntüleme alanı sunacak olan bu ekranın, özellikle multimedya tüketimi ve çoklu görev kullanımlarında kullanıcılara farklı bir deneyim yaşatması bekleniyor. Performans tarafında da iddialı seçenekler sunacağı konuşulan Osta O1 Pro'nun; 12 GB RAM / 256 GB, 12 GB RAM / 512 GB, 16 GB RAM / 512 GB ve tepe modelde 16 GB RAM / 1 TB depolama alternatifleriyle raflardaki yerini alacağı öne sürülüyor.

Üç Farklı Renk Seçeneği ve Serinin Diğer Üyesi Osta O1

Lansman öncesinde internete sızdırılan görsellerde, Osta O1 Pro olduğu iddia edilen cihazın üç farklı renk seçeneğiyle tasarlandığı görülüyor. Modern çizgileri ve geniş gövde yapısıyla öne çıkan modelin yanı sıra, 20 Kasım'daki büyük tanıtım etkinliğinde serinin standart versiyonu olan Osta O1 modelinin de sahneye çıkması bekleniyor. Ancak Osta O1'in işlemci, kamera ve batarya gibi temel donanım bileşenlerine dair henüz somut bir teknik ayrıntı paylaşılmış değil. Teknoloji tutkunları, Huawei'nin yeni alt markası Osta ile akıllı telefon pazarında nasıl bir fiyat ve performans dengesi kuracağını görmek için 20 Kasım tarihini beklemeye başladı.