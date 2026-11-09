Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 5-0’lık net bir galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürdü. Mücadelenin şüphesiz en öne çıkan ismi, attığı iki güzel golle maça damgasını vuran İrfan Can Kahveci oldu. Kariyerinde son derece özel bir dönüm noktasını geride bırakan milli futbolcu, memleketinde çıktığı 200. resmi maçta sergilediği performansla taraftarlardan büyük alkış topladı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yetenekli orta saha, sahadaki mutlu tablonun altını çizerek, "Memleketimde 200. maçıma çıktım ve üstüne bir de gol attım. Çok mutluyum. Yeni teknik direktörümüzle birlikte inşallah güzel bir galibiyet serisi yakalar ve yolumuza böyle kararlılıkla devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"Sergen Hoca Sevdiğim Bir İsim, Gönderme Yok"

Karşılaşma sırasında attığı golün ardından yaptığı sevinç sosyal medyada geniş yankı bulan ve yeni A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a bir tepki ya da gönderme olduğu iddia edilen pozisyon hakkında konuşan İrfan Can Kahveci, spekülasyonlara son noktayı koydu. Sevinç hareketinin arkasında herhangi bir art niyet veya mesaj olmadığını belirten tecrübeli oyuncu, durumu şu sözlerle netleştirdi:

"Açıkçası son dönemde oldukça formda olduğumu ve sahada iyi işler çıkardığımı düşünüyorum. Bu nedenle Milli Takım kadrosuna davet gelmeyince üzüldüm, bu bir gerçek ve yalan söyleyemem. Ancak yaptığım gol sevincinin Sergen hocayla kesinlikle hiçbir alakası yok. Kendisi son derece sevdiğim, saygı duyduğum ve birebirde de yakından tanıdığım bir isim. Yanlış anlaşılmalara mahal vermek istemem."

Milli formaya olan bağlılığını da vurgulayan İrfan Can,"Milli Takımımız yeni hocamız Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçlarına çıkacak. Ay-yıldızlı bayrak ve o kutsal forma her şeyin üzerindedir. Hem teknik ekibe hem de futbolcu kardeşlerime sonsuz başarılar diliyorum" diyerek desteğini dile getirdi.

"Disiplinle Çalışıyorum, Daha İyi Günler Gelecek"

Teknik adam değişikliklerinin kendi performansı üzerindeki etkisine de değinen deneyimli futbolcu, bireysel performansının arkasında yatan asıl etkenin disiplinli çalışması olduğunu aktardı. Hocaların oyunculara güven vermesinin performans artışında rol oynayabileceğini kabul eden Kahveci,"Ben teknik direktör değişiminden ziyade kendi işime odaklanıyorum. Uzun süredir kendime çok iyi bakıyor ve sürekli çalışıyorum. İstediği kadar insanlar beni eleştirsin, benim için önemli olan sahada ne verdiğimdir. Daha iyi günlerimin geleceğini biliyorum" dedi.

Emre Belözoğlu Ve İsmail Kartal Açıklaması

Takımdaki olumlu havaya ve teknik heyete ilişkin görüşlerini de paylaşan başarılı oyuncu, galibiyetler geldikçe moral ve motivasyonun daha da yükseleceğini ifade etti. Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu’nun takıma kattığı vizyondan övgüyle bahseden Kahveci, "Emre hoca kişilik olarak ve taktiksel anlamda kendisini çok geliştirmiş bir futbol adamı. Bunu antrenmanlardaki yaklaşımından ve sahaya yansıttığımız oyundan futbolu bilen herkes rahatlıkla anlayabilir. Tabii ki geçmişteki hocalarımızın emeklerini de göz ardı edemeyiz. İsmail Kartal hocamızın da emekleri çok büyük, kendisine buradan teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.