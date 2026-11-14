İspanya futbolunu derinden sarsan ve tüm dünyayı yasa boğan trajik olayın ardından beklenen disiplin kararı nihayet açıklandı. İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan karşılaşmada yaşanan ve Tenerife’nin 30 yaşındaki golcüsü Jesus de Miguel’in yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan korkunç pozisyonla ilgili olarak İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Disiplin Kurulu hükmünü duyurdu. Kurulun aldığı karar, hem sportif hem de vicdani açıdan büyük tartışmaları beraberinde getirdi.

Disiplin Kurulu Üst Sınırdan Ceza Verdi

Karşılaşmanın son anlarında yaşanan o talihsiz pozisyonda hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderilen FC Andorra kalecisi Jesus Owono, disiplin talimatının ilgili maddeleri uyarınca yargılandı. Dosyayı inceleyen RFEF Disiplin Kurulu; oyuncunun eylemini aşırı güç kullanımı ve kontrolsüz sert müdahale kapsamında değerlendirdi. Yapılan resmi açıklamaya göre, kaleci Owono’ya talimatnamelerdeki üst sınırdan 12 maç resmi müsabakalardan men cezası ve bunun yanı sıra ek para cezası kesildi.

Federasyonun bu kararı kurallar çerçevesinde üst sınırdan vermiş olmasına rağmen, yaşanan kaybın büyüklüğü nedeniyle hüküm kamuoyunu tatmin etmedi. Kararın duyulmasının hemen ardından sosyal medyada ve spor forumlarında bir araya gelen İspanyol futbolseverler, verilen 12 maçlık cezanın yaşanan trajedi karşısında son derece yetersiz olduğunu belirterek federasyona sert tepki gösterdi. Birçok taraftar ve spor yorumcusu, böylesine ağır bir sonucun ardından cezanın çok daha caydırıcı olması gerektiğini savundu.

Uzatma Dakikalarında Gelen Büyük Felaket

Futbol tarihine kara bir leke olarak geçen bu elim olay, 2 Kasım tarihinde oynanan müsabakada meydana gelmişti. Büyük bir çekişmeye sahne olan ve 2-2'lik eşitlikle devam eden karşılaşmanın uzatma dakikalarında, geliştirdiği atakta gol arayan Jesus de Miguel, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Jesus Owono ile çok sert bir şekilde çarpıştı.

Aldığı ağır darbenin etkisiyle bir anda acı içinde yere yığılan 30 yaşındaki İspanyol forvetin sahada kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin yeşil sahada dakikalarca süren ilk müdahalesinin ardından, maçın hakemi karşılaşmayı tatil etme kararı aldı. Ambulansla hızla en yakın hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Jesus de Miguel, doktorların sabaha kadar süren tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak 3 Kasım sabahı hayata gözlerini yumdu.

Adli Soruşturma Süreci Devam Ediyor

Tenerife kulübünü, ailesini ve tüm futbol camiasını derin bir mateme boğan bu ölümün ardından gözler sadece sportif cezalara değil, aynı zamanda hukuki sürece de çevrilmiş durumda. İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, sportif yargılamayı 12 maçlık men cezasıyla sonuçlandırırken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Savcılığın maç görüntülerini, hakem raporlarını ve adli tıp bulgularını inceleyerek olayda bir ihmal ya da kasıt unsuru bulunup bulunmadığını araştırdığı ifade ediliyor.