İlk kez 1999 ile 2008 arasındaki belirli bir dönemde sigortalı olan çalışanların emeklilik yaşını değiştirmeyi amaçlayan kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Teklifte, primini tamamlayıp yaş koşulunu bekleyenler için ilk sigorta giriş tarihine göre kademeli geçiş öngörülüyor.

Burdur Milletvekili İzzet Akbulut’un 16 Kasım 2026’da TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, 18 Kasım’da komisyonlara sevk edildi. Mecliste 2/4068 esas numarasıyla kayda giren teklif, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez uzun vadeli sigorta kapsamına giren çalışanları ilgilendiriyor.

Akbulut, teklifin gerekçesinde Eylül 1999’da bir gün arayla çalışmaya başlayan iki kişinin, benzer sürelerle prim ödemelerine rağmen emeklilik için farklı yaş koşullarına tabi olabildiğine dikkat çekti. Bu farkı azaltmak amacıyla hazırlanan teklifte, ilk sigorta girişi daha erken olan çalışanlar için daha düşük bir emeklilik yaşı öneriliyor.

İlk sigorta girişine göre önerilen emeklilik yaşları

Teklifte kadınlar ve erkekler için onar yaş basamağı yer alıyor. Çalışanın hangi basamağa gireceğini, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları bakımından geçerli sayılan ilk sigortalılık tarihi belirleyecek. Detaylar şu şekilde:

İlk sigorta girişi Kadınlar için önerilen yaş Erkekler için önerilen yaş 9 Eylül – 31 Aralık 1999 49 51 2000 50 52 2001 51 53 2002 52 54 2003 53 55 2004 54 56 2005 55 57 2006 56 58 2007 57 59 1 Ocak – 30 Nisan 2008 58 60

Kapsamın son yılında sigorta girişinin ayı ve günü de belirleyici. Örneğin 30 Nisan 2008’de ilk kez sigortalı olan bir çalışan son basamağa girerken, 1 Mayıs 2008’de sigortalı olan bir çalışan teklifin kapsamı dışında kalıyor.

Prim günü ve hizmet süresi koşulları

Öneri, emekli aylığı bağlanırken aranacak yaş şartını değiştiriyor. Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve hizmet süresi bakımından ise çalışanların kendi statüleri için geçerli koşulları tamamlamaları gerekecek. Örneğin ilk sigorta girişi 2002’de olan bir kadın için 52 yaş öneriliyor. Teklif bu haliyle yasalaşsa bile prim günü eksik olan kişinin aylık alabilmesi için bu koşulu da karşılaması gerekecek.

Metne göre yeni yaş basamaklarından yararlanarak emekli olacaklara, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önceki dönemler için geriye dönük aylık ödenmeyecek. Farklı statülerde geçen hizmetlerin birleştirilmesinde ve aylık tutarının hesaplanmasında mevcut hükümler uygulanacak.

Teklifin Meclisteki görüşme takvimi

Plan ve Bütçe Komisyonu teklifi esas komisyon olarak inceleyecek. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ise tali komisyon olarak görevlendirildi. TBMM’nin 18 Kasım 2026 tarihli kaydında teklif komisyonda görünüyor. Bütçe görüşmelerinin ardından veya 2027 yılında ele alınacağına ilişkin kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor. Tablodaki yaş sınırlarının uygulanabilmesi için teklifin yasalaşması gerekiyor.