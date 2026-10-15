Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaldırım ve bordür yenileme, asfalt yama, çevre düzenleme ile sosyal tesis bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yaya güvenliğini artırmayı amaçlayan belediye, aynı zamanda doğal afetlerden zarar gören konutları onararak vatandaşların yaşam koşullarını iyileştiriyor.

Başkentin en kalabalık yerleşim merkezlerinden biri olan Keçiören, belediye hizmetleriyle çehresini değiştirmeye devam ediyor. Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin günlük yaşam kalitesini artırmak ve kentsel altyapıyı daha güvenli hale getirmek amacıyla kapsamlı bir bakım, onarım ve yenileme seferberliği başlattı. Belirlenen program dahilinde sürdürülen çalışmalar kapsamında sokaklar modern bir görünüme kavuşuyor.

Kent genelinde yürütülen operasyonlarda yaya yollarından sosyal tesis bina onarımlarına, asfalt yamalarından afetzede konutlarının yenilenmesine kadar pek çok alanda aktif rol üstleniliyor.

Yaya Yolları ve Kaldırımlar Baştan Aşağı Yenileniyor

Yıllar içerisinde yıpranan, kırılan ve yaya geçişini zorlaştıran kaldırımlar, fen işleri ekiplerinin titiz çalışmalarıyla sıfırdan ele alınıyor. Planlı program doğrultusunda gerçekleştirilen imalat süreçlerinde şu adımlar izleniyor:

Zemin İyileştirme: Kullanım ömrünü tamamlamış eski kaldırım taşları sökülerek zemin sağlamlaştırılıyor.

Bordür ve Tretuvar Döşeme: İhtiyaç duyulan noktalara yeni kaldırım taşları, bordür ve tretuvarlar döşenerek yollar düzenli hale getiriliyor.

Asfalt ve Kilit Taşı Tadilatları: İlçe genelinde asfalt yama işlemleri kesintisiz sürdürülürken, kilit taşı kaplı yolların onarımları da hızla tamamlanıyor.

Çevre düzenlemeleriyle desteklenen bu çalışmalar sayesinde yayaların güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor.

Sosyal Tesislerde ve Kamu Binalarında Kapsamlı Tadilat

Keçiören Belediyesi yalnızca sokaklarda değil, aynı zamanda vatandaşların ortak kullanım alanlarında da yenileme faaliyetleri yürütüyor. Fen işleri ekipleri; hizmet konakları, kültür merkezleri, Pati Yaşam Merkezi, muhtarlık binaları ve çeşitli sosyal tesislerde bakım ve onarım operasyonları gerçekleştiriyor.

Yürütülen bu kapsamlı çalışmalarda binaların iç ve dış cephe boya, badana ile genel tadilat işlemleri tamamlanarak ortak kullanım alanları daha modern, temiz ve bakımlı bir yapıya kavuşturuluyor.

Afetzede Vatandaşlara Yönelik Destek Çalışmaları

Keçiören Belediyesi, altyapı projelerinin yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek doğal afetlerden zarar gören vatandaşların yardımına koşuyor. Deprem, su baskını veya diğer afetler nedeniyle evleri hasar gören ailelerin konutlarında onarım faaliyeti yürütülüyor.

Zarar gören evlerde boya, badana ve parke yenileme işlemleri titizlikle gerçekleştirilerek konutlar kısa süre içinde yeniden sahiplerine teslim ediliyor. Gerçekleştirilen hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren ilçe sakinleri, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a ve sahada gece gündüz çalışan belediye ekiplerine teşekkür ediyor.