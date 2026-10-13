Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından sahneye konulan Kavuklu ile Pişekâr Ormanda müzikli çocuk oyunu, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda minik izleyicilerle buluştu. Geleneksel Türk tiyatrosunu çevre bilinciyle buluşturan bu ücretsiz etkinlik, çocuklara doğayı korumanın ve doğal yaşamı savunmanın önemini eğlenceli bir anlatımla aktarmayı başardı.

Başkent Ankara'da kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ederken, çocuklara yönelik gerçekleştirilen eğitici ve eğlenceli projeler de ailelerden büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından sahneye konulan "Kavuklu ile Pişekâr Ormanda" adlı müzikli çocuk oyunu, minik tiyatro severlerle Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda bir araya geldi. Hafta sonu gerçekleştirilen ve 5 yaş ve üzeri çocuklar için tamamen ücretsiz olarak sahnelenen bu özel etkinlik, çocuklara keyifli anlar yaşatırken ailelerin de takdirini topladı. Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgeleri arasında yer alan Kavuklu ile Pişekâr karakterlerinin maceralarını merkeze alan yapım, çocukların sanatsal ve kültürel gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

Geleneksel Tiyatro ve Çevre Bilinci Aynı Sahnede

Türk geleneksel tiyatrosunun köklü unsurlarını modern bir bakış açısıyla buluşturan bu özel yapım, çocuklara doğayı korumanın ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu son derece eğlenceli bir dille aktardı. Orman içerisinde geçen hikâyede, ana kahramanların sevimli hayvan dostlarıyla yaşadığı maceralar ve karşılaştıkları olaylar işlendi. Bu kurgu üzerinden çevre kirliliğinin doğa ve canlı yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri çocukların anlayabileceği sade bir formatta ele alındı. Müzik, mizah ve geleneksel orta oyunu ögelerini tek bir çatı altında toplayan gösteri, minik izleyicileri güldürürken aynı zamanda çevreye karşı duyarlı bireyler olmaları yönünde bilinçlendirdi.

Deneyimli Ekip ve Güçlü Kadro Görev Aldı

Başarılı yapımın arkasında ise tiyatro dünyasının deneyimli isimlerinden oluşan profesyonel bir ekip yer aldı. Oyunun senaryosu Ezgi Gülen tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Caner Karadağ oturdu. Projenin hayata geçirilmesinde yönetmen yardımcısı olarak İbrahim Sevinç ve sahne amiri olarak Selçuk Emiroğlu görev üstlendi. Sanatsal detayların titizlikle işlendiği oyunun ışık ve ses tasarımı Bilal Şafak tarafından hazırlandı. Dinamik sahnelerin ve yüksek ritmin hiç düşmediği gösterinin dans koreografisini Ezgi Gülen üstlenirken, dekor tasarımı Cengiz Bağlan'ın imzasını taşıdı. Müzik çalışmaları ise İrfan Torabi tarafından gerçekleştirilerek oyuna ayrı bir renk katıldı.

Oyuncuların Performansı Tam Not Aldı

Sahne üzerindeki akışı ve dinamizmi yüksek tutan oyuncu kadrosunda ise Ayşe Ünlü, Demirel Işık, Furkan Motuğan, Korgun Başkaya, Selçuk Emiroğlu, Başak Ayverdi ve Emirhan Altemir gibi başarılı isimler yer aldı. Oyuncuların sergilediği canlı ve renkli performanslar, salonu dolduran minik izleyicilerden tam not aldı. Çocuklara hem tiyatro sanatı ile yakından tanışma hem de erken yaşta çevre bilinci kazanma fırsatı sunan bu anlamlı etkinlik, başkentteki kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini gözler önüne serdi. Keçiören Belediyesi'nin bu tür eğitici ve sanatsal projeleri önümüzdeki dönemde de sürdürmesi planlanıyor.