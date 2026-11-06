Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin boşandığı yönünde sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. İddialar, Kobal'ın katıldığı bir davette eşinin yer almaması üzerine ortaya çıktı.

Sanat dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal hakkında ortaya atılan boşanma iddiaları kamuoyunda geniş yankı buldu. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ayrılık söylentilerinin ardından ünlü çiftin evliliğini sonlandırdığı öne sürülürken, konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Sosyal Medyada Yayılan Boşanma İddiaları

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin boşandığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Haklarında resmi bir ayrılık kararı bulunmayan ünlü çiftten iddialara dair doğrudan bir açıklama gelmezken, boşanma haberlerinin asılsız olduğu belirtiliyor.

Örnek evlilikleriyle sıkça anılan oyuncu çiftin yollarını ayırdığı yönündeki paylaşımlar kısa süre içerisinde dijital mecralarda geniş kitlelere ulaştı. Herhangi bir resmi bilgiye dayanmayan bu söylentiler, çiftin hayranları arasında soru işaretlerine yol açtı.

Sinem Kobal Davete Yalnız Katıldı

Ayrılık dedikodularının fitilini ateşleyen gelişme, Sinem Kobal'ın bir dijital platformun etkinliğinde tek başına görüntülenmesi oldu. Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlama programına eşi Kenan İmirzalıoğlu olmadan katılan ünlü oyuncu, basın mensuplarının dikkatini çekti.

Etkinlik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sinem Kobal, eşinin davette neden yer almadığına açıklık getirdi. Kobal, Kenan İmirzalıoğlu'nun o esnada devam eden bir reklam filmi çekimi nedeniyle davete katılamadığını ifade etti.

Evlilik Hakkındaki İddiaların Durumu

İmirzalıoğlu'nun yoğun iş temposu sebebiyle organizasyona katılamaması, sosyal medyada farklı yorumlanarak asılsız ayrılık haberlerine dönüştürüldü. Çiftin evliliğinde bir kriz yaşanmadığı ve boşanma iddialarının asılsız olduğu aktarılıyor.