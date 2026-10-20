Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Lille deplasmanına çıkacak. Karşılaşma, 21 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı yayımlanacak. Ankara’daki taraftarlar da mücadeleyi aynı saatte takip edebilecek. İşte maçın oynanacağı stat, dijital yayın seçeneği ve karşılaşma öncesinde iki takımın Avrupa tablosuna ilişkin öne çıkan bilgiler ile açıklanan yayın ayrıntıları.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü maçına Fransa’da çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Lille ile karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati Türkiye saatiyle 19.45 olarak açıklandı.

TRT 1’in resmî tanıtımında karşılaşmanın çarşamba günü saat 19.45’te canlı yayımlanacağı duyuruldu. Böylece maçın günü ve yayın saati netleşti. Ankara’da karşılaşmayı takip edecek futbolseverlerin de programlarını Türkiye saatiyle 19.45’e göre yapması gerekiyor.

Lille–Galatasaray maçı hangi kanalda?

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. Anadolu Ajansının maç öncesi haberinde, Türkiye’deki dijital yayın seçeneği olarak tabii de belirtildi.

Maç bilgileri tek tabloda

Başlık Açıklanan bilgi Karşılaşma Lille–Galatasaray Organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşaması 3. hafta Tarih 21 Ekim 2026 Çarşamba Başlama saati 19.45 TSİ Stat Pierre Mauroy Stadı, Villeneuve d’Ascq Televizyon yayını TRT 1 Dijital yayın tabii Hakem Rade Obrenovic

Karşılaşmanın tarih ve saati Galatasaray’ın resmî fikstüründe de 21 Ekim, 19.45 olarak yer alıyor. Stat, hakem ve dijital yayın bilgileri ise maç öncesi AA haberinde açıklandı.

Bu kez başlama saatine dikkat

Galatasaray’ın bu sezonki ilk iki Şampiyonlar Ligi karşılaşması, kulübün açıkladığı fikstürde 22.00 başlangıç saatiyle yer aldı. Lille deplasmanı ise bu maçlardan farklı olarak 19.45’te başlayacak.

Bu nedenle karşılaşmayı alışılmış geç saatli Avrupa maçı programına göre bekleyen taraftarların başlangıcı kaçırmaması gerekiyor. 19.45, maçın Türkiye’deki başlama saati; ayrıca Fransa saatine göre hesaplama yapılmasına gerek bulunmuyor.

Ankara’da evden veya başka bir mekândan yayını takip edecekler için de aynı saat geçerli.

İki takım da ilk puanını arıyor

Galatasaray, lig aşamasındaki ilk karşılaşmasında Sporting’e deplasmanda 3–1, ikinci maçında ise Barcelona’ya sahasında 4–1 yenildi. Lille de organizasyona puansız başladı. Fransız ekibi, Real Betis karşısında 3–2, Arsenal deplasmanında ise 3–0 mağlup oldu.

Bu sonuçlarla iki takım, üçüncü hafta mücadelesinde ilk puanını veya puanlarını kazanmak için sahaya çıkacak. Karşılaşma, hem ev sahibi Lille hem de Galatasaray açısından ilk iki haftanın ardından puan tablosuna katkı yapma fırsatı taşıyor.

Galatasaray hazırlıklara Kemerburgaz’da başladı

Sarı-kırmızılı ekip, Lille maçının hazırlıklarına 18 Ekim Pazar günü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde başladı. Kulübün açıklamasına göre antrenman, dinamik ısınmayla açıldı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmada futbolcular iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması yaptı. Topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmalarının ardından idman çift kale maçla tamamlandı. Kulübün paylaştığı bu program, takımın Fransa deplasmanı öncesindeki ilk hazırlık antrenmanını oluşturdu.

Lille maçından sonra sırada hangi karşılaşma var?

Galatasaray’ın resmî Avrupa fikstürüne göre Lille deplasmanının ardından 3 Kasım’da Stuttgart, 24 Kasım’da Aston Villa karşılaşmaları bulunuyor. İki mücadele de sarı-kırmızılı ekibin sahasında oynanacak ve Türkiye saatiyle 20.45’te başlayacak.

Lille maçı ise bu iç saha karşılaşmalarından önceki deplasman sınavı olacak. Taraftarların önündeki ilk yayın randevusu, 21 Ekim Çarşamba saat 19.45’te TRT 1’deki canlı yayın.