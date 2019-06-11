YENİ EĞİTİM VE GETİRECEKLERİ!

Dokuz günlük bir Bayram tatilini daha geride bırakmanın hazzıyla öğrencilerimiz tekrar okullarına geri döndüler. Ani başlayan sıcaklarla birlikte ders çalışmanın zorlaştığı bu günlerde yıl boyunca okullarına gidip gelen öğrencilerimizi yine karne heyecanı aldı.

Sezonun stres ve yorgunluğunu yaz tatilinde atacak olan 18 Milyon öğrencimiz için Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, yaptığı açıklamayla, 18 milyon minik ve gencimiz ile aileleri için, Avrupa ülkelerinin yıllardır uyguladığı ara tatiller yeni uygulamayla gençlerin ve ailelerin yeni dönemde hayatına gireceğini söyledi.

Bu ara tatillerin öğrenciler için son derece faydalı olacağı düşüncesindeyim. Hatta Avrupa’da uygulandığı gibi ara tatiller haftalık değil 10’ ar günlük yapılır ise hem aileler hem öğrenciler rahat ederler. Yaz tatili süresi çok uzun olması dolayısıyla çocuklarda derslere karşı bir boşluk ve soğuma ortaya çıkarıyor, bazı durumlarda başarısızlık olabiliyor.

Aslında eğitim ve sevgi ailede başlar. Çocuk sevgi dolu eğitimli bir ailede yetiştiği zaman ailesinden gördüğünü uygular ve hayata sevgiyle bakarak kendi eğitimini sevgiyle bitirmesi gerektiği bilincine erişir. Çocuk ve gençlerimize karşı en önemli sorumluğumuz onlara kaliteli bir aile eğitimi vermektir. Eğitim kurumlarından alınan eğitim ise bu temel üzerine inşa edilen binadır.

Bina sağlam olmazsa ayakta durması mümkün olmadığı gibi ufak bir fırtınada yerle bir olma ihtimali her daim mevcuttur. Bina ne kadar sağlam olursa birikim ve kazançta o denli güçlü olur. Çocuk ve Gençlerimizin daha verimli, dolu, dengeli olmalarını sağlamak açısından.

Ara tatillerde gençlerimize Bilim, Kültür, Sanat, Spor, Gezi, Fuar gibi pek çok alternatifler sunularak onların sosyal yönlerini sağlamlaştırmış oluruz.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta önce 9 Eylülde başlayacak olup, çocuklar ilk tatillerini 18-22 Kasımda yapacaklar.

Yarıyıl tatili ise 20 -31 Ocak olup ikinci eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.6-10 Nisan ikinci ara tatil verilecek. Ders yılı bizden kısa olan Avrupa ülkeleri olduğu gibi çok daha uzun olan Avrupa ülkesi de mevcut. Türkiye ise orta seviyelerde yer almakta.

Bizler her şeyden önce çocuklarımıza sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü öğretelim, her ne olursa olsun onlara asla yalan söylemeyelim kandırmayalım ki ileri ki yaşlarında kandırılmaya müsait bireyler haline dönüşmesinler.

Bazı sözcükler büyülüdür. Çocuklarımıza Güzel sözcükler öğretelim. Her şeyden çok insan olmayı, merhameti, saygı ve sevgiyi öğretelim. İşte o vakit kendilerini iyi bir geleceğe taşırlar. Tüm Öğretmen, Öğrenci ve Velilerimize hayırlı, başarılı, sağlıklı, huzur dolu tatiller dilerim. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum.

Güldane Kaya