A Milliler İzlanda'da yoktu - İzlanda Türkiye 2 - 1 Maç sonucu

Futbolu futbol dışında bir çok durumla ilişkilendirmeyi doğru bulmuyorum. Ancak ülke olarak coğrafi konum ve siyasi durum açısından kritik konumda olmamız, bizim futbola bakışımızı olumlu olumsuz etki altına alıyor.

Avrupa da bir çok ülkeye karşı kurtuluş mücadelesi vermemiz. Her oynadığımız uluslararası maçta geçmişi hatırlamamız, kazandığımız zaman büyük coşku ve sevince dönüşüyor.

Sınırlarımız işgal edilmiş bizde düşmanı püskürtmüşcesine her galibiyet sonrası farklı bir havaya bürünüyoruz.

Toplum olarak Başarısızlığı kabul etmeyen bir psiklojidir bizim milli takım sevgimiz. Takımın hangi tatikte oynadığından ziyade kazandı mı, kazanamadı mı ona bakıyoruz.

Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz ama...

Alt yapımızın olmadığını bu takımın sahaya çıkması için bir çoğu yurt dışında doğmuş, eğitim almış sporcu kadromuzla mücadele ettiğimizi unutuyoruz.

Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Sporcu sayımız bir çok ülkenin gerisinde, amatör sporlara ve tesislere önem verilmesi yerel anlamda en önemli sorundur.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası İzlanda: 2 - Türkiye: 1

Oynadığımız iki maç, iki farklı oyun ve anlayışıyla sahada yer aldık. Fransa maçında elde ettiğimiz başarı tüm ülkeyi şampiyon olmuş havasına sokmuştu. Alınan 2-0'lık sonuç Fransa'ya karşı yıllardır özlemini çektiğimiz galibiyet, bir çok futbolcuyu göklere çıkartmamızı yere göğe sığdıramadan 4. gün İzlanda karşısına maçı oynamadan kazandığmızı beynimize yerleştirirken, unuttuğumuz bir şeyi tekrarladık.

Futbol sahada oynanır, sonuç 90 dakika içinde alınır. Ve gerçekleri sonuçlarda aradığımız sürece başarısızlık kaçınılmaz olacaktır. Bence başarının nedenlerini oluşturalım. Gerekirse 10 yıl sayısız mağlubiyet alalım ama güçlü alt yapılarda sporcu yetiştirelim.

% 60 Topa sahip olma oranını kullanamadık

İzlanda bugün kazanırken %35-40 topa sahip oldu. Biz ise %60 üzeri sahip olduğumuz topu bir türlü dikine oynayamadık.

Kazanan her zaman haklıdır demek., bu maç öncesi nedenler ve oluşturulan hava açısından geçerli değildir.

Futbolcu eleştirim maçı izlerken vardı hala da var. Bende kalsın.

Lucescu ve yardımcılarını unutmayalım

Skora göre eleştiriden ziyade sistemsel hataları dile getirmek bugünü kurtarmazsa da geleceği kurtaracaktır.

Bu arada bu takımı oluşturan Lucescu ve yardımcılarının hiç adı geçmiyor, tıpkı Sep piontek gibi..

Skor odaklı değil kalıcı, güçlü alt yapılara dayanan milli takım ve ülke futbol takımları olmalı, olmazsa olmaz..