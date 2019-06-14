Jandarma Teşkilatı’nın 180. Kuruluş Yıldönümü Etkinliklerle Kutlanıyor

Van’da Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180. yıl dönümüne özel çelenk sunma töreni düzenlendi. Van Valilik binasının bahçesinde gerçekleştirilen tören sabah saat 09.30’da başladı. Yıl dönümü töreni kapsamında Van Valilik binasının bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Bunun ardından bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Daha sonra büyük bir coşkuyla İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan tören , İl Jandarma Komutanlığı’nın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla sona erdi.

Van Valilik binası bahçesinde düzenlenen Jandarma Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü törenine, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan Jandarma ve emniyet personeli katıldı.

Jandarma Teşkilatı 180 Yaşında

Devletin resmi arşivlerinde adına 1839 tarihinden itibaren rastlanılan ve 2016 yılı itibarıyla İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir kurum haline getirilen Jandarma Teşkilatı, faaliyette bulunduğu 180 yıl boyunca vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden görev yapmaya devam ediyor.

Jandarma Teşkilatı’nın ilk düzenleme belgesi olan “Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi”nin (Askeri Kolluk Tüzüğü) 14 Haziran 1869 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından zabıta görev ve hizmetleri ile yetki ve sorumlulukları hukuki bir kapsam içine alınmış oldu. Bu nizamname ile her ilde personeli piyade ve süvarilerden oluşan birer “zaptiye alayı” resmen kuruldu. Söz konusu devlet arşivlerinde 1839 tarihinden itibaren “jandarma” ve “jandarma tayin kararnamelerine” açık bir şekilde rastlanılması sebebiyle Türk Jandarma Teşkilatının ay ve gününü tam olarak tespit etmek mümkün olmasa da 1839 yılında kurulduğu kabul edildi.

Bu sebeple Tanzimat Fermanı’nın ilan edildiği 1839 yılı ile “Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi”nin resmen yürülüğe girdiği 14 Haziran gününün birleştirilmesi sonucu Türk Jandarma Teşkilatı’nın resmi olarak kuruluş tarihi 14 Haziran 1839 şeklinde belirlenmiş oldu.

1930 Tarihinde Bugünkü Halini Aldı

Türk Jandarma birlikleri, 1914 – 1918 Birinci Dünya Savaşı ile 1919 – 1922 Kurtuluş Savaşı’nda bir yandan ülkedeki iç güvenlik görevlerini sürdürürken bir yandan da yurdun pek çok yerinde açılan cephelerde savaşarak vatan savunmasında önemli fedakarlıklar yaptı.

Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından Jandarma Teşkilatı’nda da pek çok düzenlemeler yapıldı. Teşkilat bugün sahip olduğu hukuki statüsüne 10 Haziran 1930 tarihinde yürürlüğe konulan 1706 sayılı Jandarma Kanunu’nun akabinde kavuşmuş oldu.