Ekonomik açmaza 3 kaynaktan katkı!

Tüm politikacılardan % 90 iş, aş ve tayin istenir. Pekâlâ, işsizlik bu haldeyken 2 iyi proje ile en az 1,5 milyon İŞ oluşturan bu projeler hayata geçerse sürdürülebilir bir ekonomi ve piyasaların canlanması kötümü olur? TUDEM’le Akademisyenlerin 1.5 milyon yeni iş oluşturur denmesi önemsenmeli. Bu proje ile 500 bini bizden, 500 bini AB ve 500 bini de komşu ülkelerden insana iş ve aş oluşturacaktır. Bu 3 yeni proje Dünya ekonomilerinde ilk olduğu unutulmamalı. Tam İMF'den borç alınacak derken bu yazı belki önemsenebilir. Bu yazılarımın her biri sık sık tek makale olarak yayınlayacağız...

I- II. Lig BORSA; Dünyada 2 ülkede 1 den fazla borsa var ama bunlar 2. Lig borsa değil. ABD'de 3 ve Çin'de 2 borsa var. ABD'de ilki sanayi borsası Dow Jones, hizmet sektörü borsası Nasdaq olup ve 3. borsa ise diğer sektörlerin borsası S&P. Çin'e ise Hong Kong katıldığından 2 tane borsası oldu. 10.000 üst ölçekli KOBİ'mizin ilk 3-4.000'i elektronik ortam da 2. lig borsaya alınabilir. Bu olunca mahalli KOBİ'lerimizin hisse senetleri ulusal ve uluslar arası bazda borsaya açılmış olur... Yani Van Yem sanayi, Zonguldak seramik, Bayburt kireç, Bolvadin et, Çorlu Ayçiçek, vs gibi kobilerin hamilin de ki hisselerin yöre dışında alınıp satılır yapmalıyız. Böylece yabancı yatırımcı ve borsacılarımız 2. lig borsaya girince piyasaya nakit çıkar ve canlanma oluşur. Böylece borsada işlem görünce fabrika bünyesinde ki hisseler yüksek faizle kredi almadan yatırım kredisi bulmuş olur. Borsaya açılan Kobilerimiz 2. lig borsa ile çok çabuk paraya ulaşarak yeni yatırımlar ve kapasite arttırmalar ile ilk 3-4 bin KOBİ veya yatırımcı tümünde 250-300 bin insana yerel fabrikalarda iş oluşturarak büyük şehirlere göçü de önlemiş oluruz.

II- Faizsiz Sistem; Bu proje asla faiz içermez. Faizin yok dendiği katılım bankaları ne tesadüf diğer bankalara paralel kredi veya kar payı verdikleri bilinir. Gerçek faizsiz sistem bankaların "geçici ortaklık" sistemi ile yani yatırdıkları DÖVİZ, ALTIN veya TL ile geçici ortaklığına dayanmaktadır. Burada birçok bankanın sanayi ve hizmet sektöründe iştirakleri veya kredi bağlantıları yüzünden dolaylı ortaklığı vardır. Mesela YKB'nın KOÇ holdingden dolayı onlarca iştirakleri var... Ortağı olan Arçelik ve Beko'nun 1.000 parça ev eşyası ürettiğine bakarsak, kasasında velev ki 10.000 $'ı olana 3.000 $ getir, geçici ortak ol faiz alma ürün al diyerek ürettiklerinden 300 puanlık üründen, kar’ını al sisteminde faiz olmadığı için muhafazakârlara cazip gelecektir.

2.000 $ getir 200 puanlık ürün ala gibi. Bazı kuruluşlar sadece mutfak eşyası değil, tatil sunan, hizmet sunan, akaryakıt satan bir yapıda ve diğerler bankalarda iştirakleri ve kredi kullandırdıklarından bu durumdadır. Altın ve Döviz muhafazakarlar için güvenli limanı olduğundan bu yatırım araçlarını kullanır ve birikimlerin çoğu ÖZEL kasaların dadır. Altın konusunda da 9 Cumhuriyet altını getir altın bazında geçici ortaklık ol 90 altın puanlık ürün al sistemi kolayca başarılabilir. Faizleri düşürmek için Kaynak bulup yatırım oluşmalı. Faizsiz sistemi de dünya ekonomisine biz kazandırırız.

III- Turizme Dayalı Ekonomi Modeli-TUDEM; TUDEM yaklaşık 1,5 milyon insanımıza istihdam oluştururken ilave %5-6'dan fazla büyüme sağlayıp, Cari açığı sonlandırarak, ciddi para toplanacağı için buradan gelen kaynakla yapılan yatırımlar üretimin artması, artan üretimle ürünlerin bollaşması, bollaşan ürün ile fiyatların düşmesini sağlayacağından enflasyon düşecek, enflasyon düşünce FAİZ’ler düşecektir.

Devre mülklerde para alınır geri verilmez. Bizde katılımcılardan alınan para 6-10 yıl sonunda müracaat sırasına göre %3-4 civarında faizle devre mülkçülere iade edilerek dünya ekonomilerine yeni bir proje oluşturduk. Projeyi beğenen ferdi yatırımcı maket veya görsellerinden projenin avantajları ile taksitli katılımla işin başında üye olur ve 6 yıl parasını bu ülkede kullanırız.

Bizim uzun dönem borçlanmamız %7-8'leri geçiyor. Sanayi yatırımlarına ülke ekonomimizin riskli olmasından döviz bazında uzun vade de düşük faizli kredi bulma imkânı çok zor. Yabancı sisteme peşin veya taksitle, sürelerine göre işin başında kullanım hakkı parası yatırır (12 yıllık devre mülkler için 4.000 $, 24 yıl için 7.000 $). Başta gelen parasal kaynak 6-10 yıl Ekonominin çarklarında kullanılır. Bu gelen para 6 yıl sonunda fazla faizi ile sahibine iade edilir. Sisteme üye olanlar Bedelsiz Devre Mülklerde 12-24 yıl bedava kalırlar. Böylece katılım artar ve sürdürülebilir bir turizm ve sürdürülebilir bir ekonomi oluşur.

Devre mülkçüler her yıl farklı yere, farklı aylarda gider. Sistemle 1 konuttan 15 konut yapacak para toplanır. 1 konuta 1 haftalık devre için 52 aile para yatırarak bedava kullandıkları yerden “52 hafta X 7.000 $ = 364.000 $” 1 konuttan para toplanır. 50-55 m2 lik konutlar 24-25.000 $ a mal olduğuna göre 364.000$ - 24.000$= 340.000 $ yani diğer sektörlere kredi olacak ve 14 kat, yani 340.000 $ kaynak oluşur.