Tarım bakanlığı rafta yeşil yem üretimini kesin yaygınlaştırmalı!

Tarım bakanlığı besi ahırının içinde bir kenarda veya ufak bir kapalı odada yaz kış yeşil ot üretme tekniğini "Kamu Spotu" olarak tanıtmalı.Bakanlık kamu spotu ile televizyonlarda besin değeri çok iyi olan Arpa çimlendirme yönteminin tanıtımının yaygınlaşmasını sağlamalı ama yaz buza koy güneşe konumundayım galiba.

Bu sistemle 1 kg tohum sadece sulama ile yani gübre vermeden 10 kg'a çıkmasını fotosentezin nimetidir demek en doğrusu...

(1 gün boyunca ılık suda çimlendirilen Arpalar tavalara serilir)

10 günde 1 kg Arpa tohumdan 12-15 kg'a kadar yeşil yem alınabilen bu yöntemi yaygınlaştırabilirsek 500 m2'de 7 katlı raf sistemi ile 1.000 dönüm araziden alınan ürünü almamızı sağlıyor. Bu yüzden bu işe yaygınlaştırmak için teşvik veya destek vererek inanın ilk kısa sürede 100.000 dönüm alanı pamuk, soya, tane mısır vs ekimlerine yer ayırma imkanı oluşturabiliriz. Hatta bu rakamlar dahada arttırılabilir. Verimli bir ineğin 30 kilo yeşil yem yemesi ile en iyi randıman alındığı gerçeğine göre 3 kg Arpa ile 30 kilo yeşil yem bu yöntem ile çok rahat karşılanabiliyor. Ancak sütün kalitesi ve kuru maddesinin artması için 20-22 kg yeşil yem ile 8 kg civarında kaba yem ve 2 kg kesif yem iyi bir rasyon olur. Yıllarca ben ve başkalarının yazdığı bu yöntem bakanlığın dikkatinden nasıl kaçıyor anlayamadım.

(Tavalarda ki çimlenmiş tahıl kısmen karanlıkta bırakılır ve lokal lokal su püskürtülür)

Bu yöntem ile ahırının duvarında 50 cm veya 100 cm derinliğinde ve yukarı doğru 6-7 sıra ile 50 metrelik bir kenar alanda veya 50 m2'lik bir odada 100 dönümlük bir arazide elde edilen mısır silajı veya yeşil yonca kadar ürün elde edilebilmekte. Bu tarlaya gitme gelme yerine günde 1 saat ahırda veya yanındaki bir ortamda verilen emekle ciddi yeşil yem üretme imkanının olmasını bakanlık çok, çok önemsemeli.









(Bakın sağda perde ile karanlık oluşturulmakta ve 4.-5. gün normal ışıkta büyümekteler)

Orta ölçekli bir büyük baş işletmesi olan bir besici onlarca ton mısır silajı depolamalı. 500 baş BB hayvanı olan işletme 1 hayvan için günde 20 kg mısır silajı ile günde 1 ton yeşil yem için 5 ay için 150 tonluk depo gerekli. Bu 150 ton yeşil yem deposu için 150 m2'lik ilave depo gerekir. Oysa biz günde 1 ton yeşil yem üretmek için 10 günlük sıralı tava sürelerinde 30 m2'lik alanda raf sistemi günde 1 ton yeşil yem üretebiliriz.

(10. gün sonunda 1 kg Arpa 10-12 kg halı gibi yeşil yem durumuna gelmekte)

Rize'de tavsiye üzerine yem üretimine başladığını belirten Recep Kaya, "Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine araştırma yaptım ve 15 metrekarelik ısı yalıtımlı, karanlık odada yem üretmeye başladım. 1 kilogram arpa, buğday ve yulaf karışımlı tohumlardan 10 ile 15 kilogramlık yem ürettim. Hayvanlar bu yemi çok sevdi. Protein oranı yüksek. Büyükbaş hayvanlarım bu yemi iştahla yiyor. 100 liraya aldığım yemi 40 liraya mal ettim. 40 liralık yemden 600 liralık protein elde ediyorum. 10 günde yemi üretiyorum. Hayvanlarımın süt verimi iki katına çıktı. Hayvanlarımın çok mutlu olduğunu görüyorum" dedi, ifadelerini kes yapıştır ile aynen aktardım.

(10. günde 20 cm civarına gelen yeşil yeme tahıl ve baklagilde katabilirsiniz.)

Topraksız tarım teknolojisiyle 1 kilo verimli arpa, buğday ya da çavdar tohumunu 7-8 günde 10 kg arpa çimine dönüştürerek yem, su ve enerji maliyetlerinden en az yüzde 60-70 tasarruf sağlayan yeşil yem makinası bir şirket tarafından uluslararası patentiyle ilk defa Eskişehir'de imal edildi. Ancak bu şirketin imalatını pahalı bulunması halinde olan çiftçilerimiz alacağı raf sistemleri veya kalaslarla bu basit tesisi kurabilir. Ama üretimi yapacağı malzemeyi teneke veya çinko kaplarla halledebilir.

Bu üretim için özel sektör yetkilileri tavaları ise su ve elektrik tüketimi çok düşük olan ve hiçbir kimyasal ilaç gerektirmemektedir. Fakat en önemli özelliği yem maliyetlerini en az yüzde 70 oranında azaltarak hayvancılığı çok karlı hale getirmesidir. Tamamen hijyenik ortamda, topraksız, gübresiz, ilaçsız ve çevreci metotla, alternatif bitkisel üretim yapılabilmektedir. Arpa dışında buğday ve çavdar gibi serin bitki üretimleri de yapılabilmektedir.









(Bakın İnekler sağda ki kaba yemi ve kesif yemi değil yeşil yemi daima iştahla yemekte)





Bu arada Erzurum'dan bir besicinin alıntıları ile yazımı bitireyim. Tarım bakanlığının uyumayıp iş yapması gerekiyorsa bu uygulama için her şeyini ortaya koymasını şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü sulanır alanları arttırmak için uğraşırken daha 1 ayda 100.000 dönüm alan boşa çıkartılarak bu alanlarda ihtiyaç olan ürünlere yer açılmış olunur. Erzurum'da bir besicinin anlattıklarını özetleyerek yazımı bitireyim; 250 metrekarelik alana kurduğu ve yılda aldığı ürün bakımından 700 dönüm araziye denk gelen güneş ışığı almayan kapalı mekanda, toprak kullanmadan özel kaplar içerisinde arpa tohumlarından günde 1,5 ton taze ot üretiyor.

Eğer ülkemizde bu yaygın olarak yapılırsa kaba yem maliyetleri çok aşağı çekilir ve besicinin önü açılır. Yılın 365 günü ekim ve hasat yapılabilmekte. Arpa bir gün suda bekletiliyor ve daha sonra kaplara konularak günlük sulaması yapılıyor. Arpa çimlerinin boyu ortalama 20 cm olunca, yani ekimden 7 gün sonra hasadı yapılıyor. Ancak hasat süresini 10 çıkartarak daha fazla yeşil yem alınabilmekte.

Üstelik, tarlada üretilen kaba yemler arasında, en yüksek kaliteye sahip olan hazır yem ve silajdan daha kaliteli ve küf içermediğinden daha sağlıklı. En az 500 kalori içeren bu yeşil yemin yüzde 25-30 oranında kaba yeme takviyesi ile kuru madde sıkıntısı da aşılmakta. Konya'dan getirilen arpadan bire 7, Horasan'dan getirdiğimiz arpadan bire 9 verim alıyoruz.10. gün hasat yapılırsa 12-15 kg verim çıkmakta.

Arpa çiminin enerjisi çok yüksek olduğu bilimsel bir gerçek. Tamamen otomasyon sistemiyle su, ısıtma havalandırma, soğutması yapılıyor. İşçilik maliyeti de çok düşük. Avrupa'da ve özellikle İspanya da çok aygın bir sistem bu. Dışa bağımlılığınızı kesiyorsunuz ve kendi kaba yeminizi ufak bir odada kendiniz üretiyorsunuz.