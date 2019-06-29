Belediyeye Ait Şirketlerin Yönetimini Kim Belirleyecek?

Son Söz İstinaf Mahkemesinde…

Yerel seçimlerin geride kalmasının ardından mazbatalarını alarak göreve başlayan onlarca büyükşehir belediye başkanını yakından ilgilendiren karar Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden çıktı. Emsal karar ülkemizde görev yapan tüm belediye başkanlarını ilgilendiriyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mazbatasını alıp göreve başladıktan sonra, hisselerinin tam %99.67’sinin belediyede bulunduğu BELKO adlı şirketin yöneticiliğine Kerim Yılmaz’ı atadı. Ancak bu işlemin üzerine Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü Kerim Yılmaz’ın ticari sicilinde tescil işlemlerini yerine getirmedi. Müdürlük bu eylemine gerekçe olarak da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın genelgesini gerekçe gösterdi.

Yaşanan uyuşmazlık sonucunda Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dava talebinde bulunuldu. Yerel mahkemede görülen davada; 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tüm Ticaret Sicil Genel Müdürlüklerine göndermiş olduğu genelgeye dikkat çekildi. Mahkeme; belediye ve belediyeye bağlı tüm kuruluşlarda genel kurul ve diğer yönetim birimlerinde kuruluşu temsil edecek kişinin belediye meclisi kararıyla belirlenmesi gerektiğini öne sürerek genelgeyi kanıt niteliğinde kabul edip davayı kabul etti.

Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi Davayı Kabul Etti

Yerel mahkemede dava dosyasını inceledikten sonra yasal bir düzenlemenin sonradan çıkarılan bir genelge ile ortadan kaldırılamayacağına vurgu yaptı. Kararda; “Ticaret Sicil Müdürlüğü, bakanlık genelgesinden önce kanun hükümleri ile bağlıdır.” denildi ve Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün tescil işlemlerini yapmamasının kanunen isabetsiz olduğu kabul edildi.

Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin bu ilamının ardından BELKO Genel Müdürü Kerim Yılmaz olarak atandı. Davalı tarafın vekili karara itiraz etti. Bu itirazın üzerinde davaya konu olan somut olay bir kez de İstinaf Mahkemesi’nde görüşülmek üzere yüksek yargıya taşındı.

İstinaf Mahkemesi’nin Kararı Bekleniyor

İstinaf Mahkemesi’nin vereceği karar, tüm Türkiye’deki belediye başkanlarını da ilgilendirmesi bakımından büyük önem teşkil ediyor. Eğer İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulursa, belediyeye ait tüm şirketlerin yönetim kurulu üyeleri büyükşehir belediyesi tarafından atanacak ve bu yetki Belediye Meclisi’ne devredilemeyecek.

Yerel mahkeme ilamının ardından BELKO Yönetim Kurulu koltuğuna oturan Kerim Yılmaz, Türk Ticaret Kanunu’nda şirket genel kurullarının nasıl yapılacağının açık olduğuna dikkat çekti. Yılmaz; “Mansur Yavaş yönetimi, tamamen kanunlara uygun bir şekilde genel kurulları yapmıştır. Ancak 25 yıldır yapılan ve Büyükşehir Belediye Başkanına ait olan atama yetkisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir genelgeyle engellemiştir.” dedi. Mahkeme yetkinin Büyükşehir Belediye Başkanı’na ait olduğuna karar verdi diyen Yılmaz, hukuk dışı engellemelerin Ankara halkının da aleyhine sonuçlar ortaya çıkaracağını ifade etti.