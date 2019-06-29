Yargıtay’dan Soybağının Reddi Davasında “DNA” Testi Yaptırılması Kararı!

Soybağının reddi davasında, Eskişehir 3. Aile Mahkemesi, davanın kabulüne karar verince hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararı gözetilerek temyiz edildi. Bunun üzerine Yargıtay 8. Hukuk Dairesi devreye girdi. Yüksek Mahkeme soybağının reddi davasında DNA testinin yaptırılması gerektiğine dikkat çekerek emsal niteliğinde bir karara imza attı. Davaya ve karara ilişkin detaylar haber yazımızın devamında yer alıyor.

Davacı kadın Eskişehir 3. Aile Mahkemesi’ne sunmuş olduğu dilekçesinde, evlilik birliği içinde 26.02.1016 tarihinde dünyaya gelen çocuğu Metin’in babasının davalı Aydın olmadığını öne sürdü. Bunun üzerine yerel mahkemeden soybağının reddini talep ettiç Bu davada verilen ve istinaf değerlendirmelerinin ardından kesinleşen ilk derece mahkemesinin 20.02.2018 tarihli kararı hukuki usul ve esaslara aykırı olduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temyiz edildi.

Hukuk sistemimizde Türk Medeni Kanunu’nun 286. maddesinde yer alan soybağının reddi usul ve esaslarına ilişkin görülen davada anne, evlilik birliği içinde dünyaya gelen Metin’in babasının davalı aydın olmadığını ileri sürdü.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin Emsal Niteliğindeki Kararı

Eskişehir 3. Aile Mahkemesi’nin soybağının reddi kapsamında görülen davada verdiği hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temyizinin istenmesinin ardından Yargıtay 8. Hukuk Dairesi devreye girdi. Yüksek Mahkeme’nin somut olaya ve dava dosyasına ilişkin incelemesinde, davalı Aydın’ın soybağının reddi istenilen küçük Metin’in biyolojik babası olup olmadığının tespiti için herhangi bir DNA testi veya incelemesi yapılmadığına dikkat çekildi. Buna rağmen taraf ve tanık beyanları doğrultusunda yerel mahkeme tarafından davanın kabulüne karar verilerek, söz konusu verilen hükmün kanun yollarına başvurulmadan kesinleştiği anlaşıldı.

Kanunlar gereğince soybağının reddi davasının anne tarafından açılamaz olduğuna vurgu yapıldı. Bunun akabinde Yargıtay içtihatlarında yer alan hüümlere göre çocuk adına yasal temsilci sıfatıyla anne tarafından dava açıldığı için ve bu şekilde çocuğa kayyım atanarak temsilinin sağlanmasının hukuken bir isabetsizlik yaratmadığına dikkat çekildi.

Ancak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 284. maddesinde yer alan açık hükümlere göre; soybağı konusunda görülen davalarda yetkili hakimin olguları re’sen araştırdığı ve kanıtları serbestçe takdir etmesi gerektiği ifade edildi. Dosya kapsamında edinilen bilgilerden tarafların 09.03.2016 tarihinde boşandıkları ve küçüğün taraflar henüz boşanmadan 26.02.2016 tarihinde doğduğu anlaşıldı.

Sonuca ilişkin Yargıtay 8. Hukuk Mahkemesi’nden verilen kararda; öne sürülen iddiaya ilişkin DNA testi yaptırılıp, alınacak rapor ile değerlendirmeye karar verilmesi gerektiği belirtildi. Bu sebeple yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın hukuka aykırı olduğuna dikkat çekildi.