Gazeteciler ve Basın Bayramı Ne Zaman Kutlanır?

Literatürde kısaca Basın Bayramı olarak da bilinen Gazeteciler ve Basın Bayramı her yıl büyük bir heyecanla kutlanmaya devam ediyor. Basın ve Gazeteciler Bayramı’nın kutlanacağı gün olan 24 Temmuz tarihi yaklaşırken pek çok kişi bu önemli günün anlam ve önemi hakkında internet üzerinden araştırma yapmayı sürdürmektedir. Türkiye’de, Türk basınına uygulanan sansürün kaldırılmasının yıldönümü olarak kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı nedir, kimler, niçin kutlar gibi son dönemde özellikle sosyal medyada en çok merak edilen soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Basın Bayramı ya da Gazeteciler ve Basın Bayramı, her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanmaktadır. Basın camiasının muhabirinden genel yayın yönetmenlerine kadar geniş kitleler tarafından kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı, Türk basınında oto sansürün kaldırılması ve haberlerin daha demokratik bir şekilde verilmesi amacıyla kutlanmaktadır. Her yıl 24 Temmuz tarihinde, siyasetçiler başta olmak üzere; üniversite rektörleri, pek çok belediye başkanları tarafından bildiriler yayınlanarak, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nın önemine dikkat çekilmektedir.

Gazeteciler ve Basın Bayramı’nın Amacı ve Tarihi

Gazeteciler için de özel ve anlamlı bir gün düzenlenmesini kararlaştıran Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 1946 yılında bu amaçtan hareketle Basın Bayramı’nın çıkışını hazırlamıştır. Türk tarihinde ilk gazete olarak kabul edilen Takvim-i Vakayi’nin yayınlanış yılı olan tarihe atıfta bulunarak bu günün basın bayramı olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Ancak kimilerine göre Takvim-i Vakayi’nin ilk Türkçe dilinde gazete olma özelliğine sahip olmasına rağmen resmi gazete olduğu için gazete olarak sayılmamıştır. Bu görüşe sahip kişiler 1861 yılında Tercüman-ı Hakikat gazetesinin çıkış yılını Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kabul etmek istemiştir. Bu konuda yoğun bir ihtilaf süreci yaşanmasının ardından çözüm için ortaya yaratıcı bir fikirle gelen Falih Rıfkı Atay, Akşam Gazetesi’nde yazmış olduğu köşe yazısında 24 Temmuz tarihini öne sürmüştür. Bu öneriden sonra 24 Temmuz tarihi Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kabul edilip kutlanmaya başlamıştır.

Gazeteciler ve Basın Bayramı Neden Kutlanır?

Falih Rıfkı Atay’ın teklifi üzerine belirlenen Gazeteciler ve Basın Bayramı, 2. Meşrutiyet döneminin tamamen ortadan kaldırıldığı günü esas alarak kutlanmaktadır. Gazeteciler ve Basın Bayramı şu amaçların ve değerlerin bir kez daha önem kazanması için yer yıl 24 Temmuz tarihinde basın camiasında kutlanmaktadır: