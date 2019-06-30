Yargıtay’dan Elektrik Aboneliğini İptal Ettirmeyen Kiracı Hakkında Emsal Karar!

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından verilen emsal niteliğindeki karara konu olan somut olayda; yıllar önce bir işyerinde kiracı olarak esnaflık yapan kişi, taşınmazın elektrik aboneliğini iptal etmeyi unuttu. Aradan yıllar geçtikten sonra karşısına çıkan birikmiş elektrik faturası borcu ile neye uğradığını şaşıran esnaf yargı yoluna başvurdu. Yerel mahkeme tarafından “mağdur” olarak görülen eski kiracı, Yargıtay’ın emsal niteliğindeki kararıyla bir kez daha şok oldu.

Özel sektörde esnaflık yapan Ömer A. isimli şahıs, işyerini 2005 yılında kapatırken, kirada kaldığı işyerinin elektrik aboneliğini kapatmayı unuttu. Yıllar boyunca elektrik abonesi olduğunu unutan ve söz konusu aboneliğini sonlandırmayı ihmal eden vatandaş, aradan geçen sekiz yıl sonunda elektrik dağıtım şirketinin biriken elektrik faturalarını ödemesini talep etmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Ömer A, 8 yıllık elektrik borcunun kendisine ait olmadığını iddia etti. Faturayı ödemeyi reddedince harekete geçen elektrik dağıtım şirketi Ömer A. hakkında icra takibi başlattı. İcra takibinin iptali davası için yetkili mahkemeye başvuruda bulunan Ömer A.’nın talebi kabul edildi ve mahkeme ilamıyla 2013 yılında icra takibi durduruldu.

Bunun üzerine 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulunan elektrik dağıtım şirketi, Ömer A’nın icra takibinin iptalini istemesinde haksız olduğunu öne sürerek itirazın iptalini talep etti. Bununla birlikte davalı Ömer A’dan %20’den az olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına mahkum edilmesini istedi.

Yüksek Mahkeme’den Emsal Niteliğinde Karar!

İlk derece mahkemesi, dava dosyasını inceledi ve 2005 yılında davalının işyerinden ayrıldığına dikkat çekti. Davalının belirli bir süre boyunca kullanmadığı elektrik ücretini ödemesini hukuksuz bulan yerel mahkeme davalı Ömer A.’yı haklı buldu. Bu karara itiraz eden davalı elektrik dağıtım şirketi, temyiz hakkını kullanarak dava dosyasının Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne intikal etmesini sağladı.

Dava dosyasını ve ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararı değerlendirmeye alan Yüksek Mahkeme, Ömer A’nın 2005 yılında işyerinden çıkarken kendi adına olan elektrik aboneliğini sonlandırmadığına vurgu yaptı. Geçtiğimiz aylarda açıklanan Yargıtay ilamına göre kendi adına açtırmış olduğu aboneliği iptal ettirmediği sürece fiili kullanıcı ile birlikte davalı abonenin borçtan mütesilsen sorumlu olduğuna yönelik karar verildi.

Yargıtay’ın bağlayıcı kararları sebebiyle emsal niteliği taşıyan bu hükme göre, elektrik aboneliğini sonlandırmayan kişiler, elektrik hizmetlerini kendileri kullanmasa bile fatura borcundan sorumlu tutulacak. Aboneliği devam eden kişi, faturaya yansıyan enerjiyi kullanan kişi ile birlikte faturayı ödemek zorunda kalacak.