Trafik Kazasında Yara İzine Yargıtay'dan Tazminat!

Trafik kazası geçirmesinin ardından yüzünde yara izi oluşan E.N. sürücüye açtığı tazminat davasını kazandı.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de meydana gelen bir trafik kazasında ağır yaralanan E.N. uzun süre hastanede kalmasının ardından yüzünde kazadan kaynaklı olarak 12 cm’lik bir yara izinin kalmasından dolayı, hatalı sürücüye 40 Bin TL’lik tazminat davası açtı. Mahkeme E.N.’yi haklı bularak karşı tarafın 5 Bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Yerel mahkemenin kararını iki tarafında yetersiz bulması halinde dava temyiz sürecine girdi.

Tazminat davasını kazanmasına rağmen E.N. verilecek olan tazminatın az olduğu gerekçesiyle davayı bir üst mahkemeye taşıdı. Karardan memnun olmayan hatalı sürüce de bu tazminat davasının haksız olduğunu ileri sürerek konun Yargıtay’a kadar gitmesine neden oldular.

Çarpmanın etkisiyle yüzünde derin yara izi oluşan E.N. geçirdiği birçok estetik operasyona rağmen yara izinden kurtulamadığı için hatalı sürücüye tazminat davası açarak yerel mahkemece haklı bulundu.

Yerel Mahkemenin VerdiğiTazminat Miktarını Yargıtay Az Buldu!

Kayseri’de yaşanan bir trafik kazası olayında benzer durumlar için emsal teşkil edecek bir karar verildi. Kazanın etkisiyle yüzünde 12 santimlik bir yara izi oluşan E.N. doktor raporuyla birlikte mahkemeye müracaat ederek 40 Bin TL’lik tazminat davası açmıştı. Ancak mahkeme tarafından sadece 5 Bin TL tazminat ödeme kararının çıkması E.N.’yi memnun etmedi. Konuyu üst mahkemeye taşıyan taraflar Yargıtay’ın emsal niteliğinde kararı ile yerel mahkeme karının bozulmasına neden oldu.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesinde görülen davada; yerel mahkemenin vermiş olduğu tazminatın az olduğuna hükmedildi. Yargıtay tarafından bozulan kararın E.N. lehine değişmesi beklenmektedir.

Yüzünde oluşan yara izinin kapatılması için sayısız ameliyata giren E.N. yara izinin kalıcı olmasının ardından mahkemeye başvurdu. Sürücüye açtığı tazminat davasını kazanarak, hakkını korudu. Yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın yanlış olduğunu savunan araç sürücüsü de davanın üst mahkemede görülmesini talep etti. Yargıtay tarafından sürücüye gelen ikinci kararla da, E.N.’ye tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Yara İzine Sebep Olan Kazalarda Tazminat Alınabilecek!

Kusurlu sürücünün sebep olduğu kazalarda, hatalı sürücü karşı tarafta kalıcı yara izi veya farklı bir hasar bırakırsa, uğradığı hasarı kanıtlayan kişiler tazminat davası açabilirler.

Kayseri’de örnek teşkil eden davanın sonuçlanmasının ardından E.N.’de kalıcı yara izine sebep olan sürücünün başta 5 Bin TL tazminat ödemesine karar verilirken, Yargıtay tarafından bu miktarın az olduğuna hükmedildi. E.N.’nin alacağı yeni tazminat miktarı ise diğer davalara emsal oluşturacaktır.