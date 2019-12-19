Kurban Olmayın!

Kötü bir çocukluk geçirmiş olabilirsiniz,

İyi bir ebeveyne, daha doğrusu bilinçli bir ebeveyne sahip olamamış olabilirsiniz; ama artık belli bir yaşa geldiyseniz farkındalığımızı geliştirmek ve kendi hayatınızın sorumluluğunu üstlenmek zorundasınız.

Sürekli geçmişte hata arayarak, iyi yetiştirilmemeye kusur bularak hayatınızı kurtaramazsınız. Hayatınızın sorumluluğunu elinize almaktır yetişkinlik.

Evet belki çocukken göremediğiniz sevgi, alamadığınız güven anlamında yetişkin olunca problemler yaşıyor olabilirsiniz; ki Instagram’dan takip edenler bilir Müslüm Gürses in çocukluğuna dair bir konuya değinmiştim. Çocukluğunuzda yaşadığınız bir travma varsa; hayatınızın geri kalanında ne kadar paranız olursa olsun, teknik olarak ne kadar iyi olursanız olun, ne kadar şöhreti yakalamış olursanız olun, milyonların sevgilisi de olsanız, hayatın size sunduğu güzellikleri fark edemeyecek duruma geliyorsunuz.. Buna sebep yaşamış olduğunuz travmalardır. Eğer varsa böyle travmalarınız çözümü üzerine odaklanmalısınız.

Ergen tavırlarınızı çocukça tutumlarınızı bir kenara bırakıp o problemlerinizi tespit edip onun çözüm yollarına bakmalısınız.

Bilinçaltındaki duygularınız illaki bilinç üstüne olumsuz bir davranış yansıtıyordur. Bundan yola çıkarak kendinizi gözlemleyerek kendinize bazı sorular sorarak işe başlayabilirsiniz. Günümüzde bunu çözmenin çok çeşitli yolları var.

Parasızlığı vs yi bahane etmeyin, çözüme odaklanın.

Sürekli sorunlu olarak, sorunlu insan olarak yaşamak cehennem ızdırabı gibi…

Travmalarınızla yaşamın sadece acısını çekersiniz, zevkini almazsınız,

Yaşamın, hayatın size sunduğu güzellikleri fark edemezsiniz…

Örneğin 35 yaşındasınız diyelim önümüzdeki 40 sene 50 sene boyunca başkalarını suçlayarak mı yaşayacaksınız? Şikayet ederek mi yaşayacaksınız? Babam bunu yaptı, annem bunu yaptı…vs gibi…

Sürekli etrafınızı, çevrenizi suçlamaktan da vazgeçin. Çevrenizi organize eden ve o çevreyi oluşturan sizsiniz. Çevrenizden de siz sorumlusunuz.

Çevrenizin size zarar verdiğini düşünüyorsanız değiştirin çevrenizi… Kurban modundan çıkın.

Tabi bazı insanlar çözüm bulmak amaçlı değil; sızlanmak amaçlı veryansın ettiklerinden; etraflarında çözüm gösteren, çözüm sunan kim varsa ondan uzaklaşırlar…

Şimdi şapkanızı önünüze koyun ve düşünün şu sorulara cevap arayın…

Hayatınızın geri kalanını nasıl yaşamak istiyorsunuz?

Mutlu mu? Mutsuz mu?

Huzurlu mu? Huzursuz mu?

Keyifli mi? Keyifsiz mi?

Gülerek mi? Ağlayarak mı? Sızlanarak mı?....

16 yaşında çocuk gelin oldunuz diye 55 yaşında da hala o acıdan beslemeyin kendinizi…

Geçmişi geçmişte bırakın,

derinlerde oluşan tedavinizin yollarına bakın.

Görüşmek üzere…