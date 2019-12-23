Yok, Böyle bir Aşk...

Merhabalar

Güle Güle “2019” Hoş geldin “2020” geçen yılınıza güle güle derken yeni yılınıza “hoş geldin” diyorum.

Bilmelisiniz ki yıllar arasında geçip giden değişen sadece rakamlar değil; aslında “ömür”. Bu farkındalıkla sizinle muhteşem bir “AŞK” hikâyesi paylaşacağım…

YOK, BÖYLE BİR AŞK

Bir zamanlar, bütün duyguların üzerinde yaşadığı bir ada varmış: Mutluluk, Üzüntü, Bilgi ve tüm diğerleri, Aşk dâhil.

Bir gün, adanın batmakta olduğu, duygulara haber verilmiş. Bunun üzerine hepsi, adayı terk etmek için sandallarını hazırlamışlar. Aşk, adada en sona kalan duygu olmuş. Çünkü mümkün olan en son ana kadar beklemek istemiş. Ada neredeyse battığı zaman, Aşk, yardım istemeye karar vermiş. Zenginlik, çok büyük bir teknenin içinde geçmekteymiş. Aşk, ”Zenginlik, beni de yanına alır mısın?” diye sormuş. Zenginlik, “Hayır, alamam. Teknemde çok fazla altın ve gümüş var, senin için yer yok.” Demiş. Aşk, çok güzel bir yelkenlinin içindeki Kibir’den yardım istemiş. “Kibir, lütfen bana yardım et!” Sana yardım edemem aşk. Sırılsıklamsın ve yelkenlimi mahvedebilirsin” diye cevap vermiş Kibir. Üzüntü yakınlardaymış ve Aşk, yardım istemiş: “ Üzüntü, seninle geleyim…” “Of, Aşk, o kadar üzgünüm ki, yalnız kalmaya ihtiyacım var. “Mutluluk da Aşk’ın yanından geçmiş ama o kadar mutluymuş ki, Aşk’ın çağrısını duymamış. Aşk, birden bir ses duymuş: “Gel Aşk! Seni yanıma alacağım…” Bu Aşk’tan daha yaşlıca birisiymiş. Aşk o kadar şanslı ve mutlu hissetmiş ki kendini onu u-yanına alanın kim olduğunu öğrenmeyi akıl edememiş.

Yeni bir kara parçasına vardıklarında, Aşk’a yardım eden, yoluna devam etmiş. Ona o kadar borçlu olduğunu fark eden Aşk, Bilge’ye sormuş: “Bana yardım eden kimdi?” O, “Zamandı” diye cevap vermiş Bilge “Zaman mı? Neden bana yardım etti ki?” diye sormuş Aşk. Bilge gülümsemiş: “Çünkü sadece Zaman Aşk’ın ne kadar büyük olduğunu anlayabilir…”

Yürekten Sevgilerimle