Ne İstiyorsunuz 2020’den…

2019 nasıl bir yıldı sizin için, nasıl geçti geriye baktığınızda neler hatırlıyorsunuz?

2019 yılı için hayalleriniz neydi? ne oldu?

2020’den beklentileriniz nedir?

Yeni yıla girmeden bir hesap- kitap yapmak lazım, 2019’da yaşadıklarınızı düşünün;

Sizi besleyen, size iyi gelen şeyler nelerdi?

Sizi geliştiren şeyler nelerdi? (anlayışınıza sığınarak “sen” diliyle devam edeceğim)

Sana iyi gelen insanlar kimlerdi?

Kimlerden zarar gördün?

Sana zarar veren şeyler nelerdi? Belki 2019’da gereksiz yere fazlaca yemek yedin,…..vs.

Sana iyi gelmeyen insanlar kimlerdi? Belki enerjisi yordu, belki gereksiz dert yükleyip seni aşağı çekti… Belki seni kullandı…

Seni kim kullandı, seni kullanan aile bireylerin de olsa yaz, yazmadan hesap-kitap olmaz.

Gitmesi gerekenleri, öldürmen gerekenleri belirle. Belki nefsin sana çokça hata yaptırdı, nefsini öldür en azından terbiye et…

Beslenmen gerekenleri belirle,

Daha çok zaman ayırman gerekenleri belirle, belki ailene, belki işine, belki hobine daha çok zaman ayırmalısın.

Hayatından memnun musun?

Memnun olmadığın konuları belirle

Değiştirilebilir mi onu tespit et.

Eğer değiştirilebilirse; değişim için nasıl bir adım atabilirsin?

İşinden memnun musun? Yoksa pazartesi sendromu yaşayarak mı gittin koskoca bir yıl… Nasıl bir işin olsun isterdin, bunun tanımını yapmalısın. 2020 de belki hayalindeki iş için için bir hedef belirlersin…

2019’da kendinle iletişimin nasıldı? Öz-şevkat gösterebildiğin bir yıl oldu mu 2019?

Kendine hiç yatırım yaptın mı?

Kendini ifade edebildiğin bir yıl mıydı?

2020’de kendini ifade yeteneğini geliştirmek ister misin?

Çevrenle iletişimin iyi miydi? Yoksa hep yanlış anlaşılıp, kendini ifadede yetersiz mi kaldın?

2019’da yeterince şükür ettin mi? Teşekkür ettin mi?

Hayat amacınızı bulduğunuz bir yıl mıydı 2019?

Kitap okudun mu, film izledin mi, başka bir şehri, ülkeyi gezmek için imkan yarattın mı? İç huzurun iyi miydi? Değilse sebebini bulabildin mi?

Sağlıklı beslenebildin mi?

Yeterince dua ettin mi?

2019’dan gerekli dersleri alabildin mi; yoksa yaşadığın olaylara yas mı tuttun?

2020 hedeflerini belirledin mi?

2020’de daha iyi bir yaşam için neler yapacaksın?

Nereyi hedefledin, nereye gideceksin, şu anda neredesin?

2020’de kendini yeniden inşa et!

Bulunduğun ortamı düzenlemekle işe başlayabilirsin… Ama önce kağıt kalem al eline ve maddeler halinde yazmaya başla… Başla ki değişmesini istediklerin de değişmeye başlasın.

İyi Seneler…