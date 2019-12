“YAŞAM 2020”

Merhabalar sevgili dostlar. Yaşam kimimize göre ne garip değil mi? Kimimiz mutlu… Kimimiz mutsuz… Her insan neler neler sığdırdı “2019” yılına kim bilir? Elbette yaşayanlar, deneyimleyenler ve ders almayı başaranlar bilir.

“2019” UĞURLAMAK

Yaşam, yaşamak, bazen hayatı ıskalamak, bazen zamanı sıfırlamak ve bazen de değerlendirmek hepsi aslında bizim için değil mi? Evet…

Her şey bağlamına, yerine ve duruma göre değişim ve algı gösterdiği için, her birimizin yaptığı eylemler kendimize göre doğrudur. Kime göre yanlış olacak ki zaten! Şimdi; yaşadığımız ve her şeyde olduğu gibi son kullanma tarihine geldiğimiz “2019” yılını uğurlama zamanı…

“2019” ZORLU DERSLER VERDİ

Son durağına gelmiş olduğumuz “2019” yılı her bireye alınması gereken güçlü dersler, yüzleşmeler, hesaplaşmalar, kendi kabuğumuzun içinde yeniden kırılmalar ve durağan bir akış deneyimlemekti.

“GERÇEKLERİN ZAMANI GELDİĞİNDE KAPIYI ÇALMA GİBİ BİR ALIŞKANLIĞI VARDIR.”

İşte bu söz tam olarak “2019” yılını tanımlamaktadır.

“HER BİRİMİZ”

Sağlık sorunları

Ekonomik sıkıntılar

Geçmiş olayların tekrar tekrar deneyimlenmesi

Hesaplaşmalar

Kaçtığımız olaylarla yüzleşme

İlişkilerde kırılma ve kopmalar

Tayin / terfi konularındaki zorlanmalar

Sabırsız, hoşgörüsüz ve patlamaya hazır kişi ve gruplar haline gelme

Dengesiz bir “duygu – durum” hali vb. gibi deneyim ve öğrenme süreçlerinden geçtik “2019” yılında…

Tüm bunları deneyimlerken “zorlu” ve “tatsız” süreçlerden geçtik ve hiç kuşkusuz ki canımız yandı, güvenimiz bitti, az da olsa umutlarımız kırıldı.

Sürprizlerle yaşadık bu yıl

Sönmüş umutlarımız yeniden alevlendi

Geçmişin acılarından kurtulup özgürleştik

Zaman zaman “mucizeler” de yaşadık öyle değil mi? Evet…

İster olumlu isterseniz olumsuz deneyimler yaşayın, her şeyin ruhsal dünyamızda öğretmeye çalıştığı bir ders vardır. Önemli olan yaşamış olduğumuz deneyimlerden ders almak ve geleceğimizi yeniden şekillendirmektir.

“2019 VEDA SLOGANI”

Sevgili 2019 bana yaşatmış olduğun her türlü deneyim ve öğretilerden dolayı sana teşekkür ediyorum. Seni kendimden, kendimi de senden sevgiyle özgür bırakıyorum diyerek 2019 yılına ait deneyimlerden bilinçaltı düzeyde özgür kalabilirsiniz. “özgürleşmek” kendinize vereceğiniz en muhteşem hediyedir.

MERHABA “2020”

Yeni yeni yepyeni bir yıl “2020” bizimle buluşmak yaşam deneyimlerini sunmak için hazırlanıyor. Bizim gibi. Nasıl bizler yeni bir yıl “2020” için kendimize göre hazırlık yaparken “2020” un hazırlık yapmadığını mı düşünüyorsunuz? Öyle düşünenlerdenseniz hemen yanıldığınızı söylemeliyim.

“2020” BENİ NE BEKLİYOR… BEN NEYİ BEKLİYORUM…

Ben / Biz ne bekliyoruz. Klasikleşmiş sağlık, huzur, mutluluk, para, aşk, evlilik vb. siz ne bekliyorsunuz?

Yaşarken bütün mesele sizin ne beklediğiniz ve sonunda ne elde ettiğiniz? “2020” yılından istediklerinizi almak, öğrenmek ve fark yaratmak için şimdi biraz ruhsal ve zihinsel hazırlık yapmanın tam zamanı öyle değil mi?

“2020” YILI HEDEF BELİRLEME STRATEJİLERİ

Hedef belirlemek görünmeyeni görünür kılmanın temel yapısıdır. Bunun için zihinsel ve ruhsal olarak planlamak ve eyleme geçmek “Başarının Hazzını” yaşamanızı sağlayacaktır. Önemli olan, işin anahtar noktalarını bilmektir.

“Görmediğiniz hedefi vuramazsınız”

Mustafa KILINÇ

“2020 YILI” HEDEF BELİRLEME ANAHTARLARI

Görünmeyeni görünür hale getirmek, hissetmek ve yapmak için işin sırrı olan anahtarları sizlerle paylaşmaktan büyük keyif aldığımı bilmenizi isterim…

1) Ne istiyorum?

Burada sadece istediklerinizi planlayın ve lütfen bunları yazın. Çünkü

“Zihninizin ürettiğini elleriniz gerçekleştirir.”

Mustafa KILINÇ

2) Hangi kaynaklara sahibim? Mevcut durumunuz ve gitmek / olmak istediğiniz yer neresi?

Haydi, şimdi düşün ve yaz…

3) Eyleme geçmek için yeterince güçlü sebeplerin var mı?

Düşünün ve güçlü “NİÇİN” lerinizi yazın… Bunlar sizi ve geleceğinizi şekillendirecektir.

4) Tam özgüvenli olun…

Kendinizi yapacağınız işin rolünde görün / duyun / hissedin… Hedef ve beklentileriniz üzerinde gerçekten düşünmenizi ve hissetmenizi önemle istiyorum. Burası çok ama çok önemli…

5) Esnek olun ve kazanın…

Hedef gerçekleştirmek, başarmak ve başarının hazzını yaşamak için esnek olun. Esnek olmayı başaranlar sisteme hâkim olurlar.

6) Yaşam amacınızı bulun?

Hayatta fark yaratanlar, tozu dumana katanlar yaşam amacını bulanlardır. Sizde yeni yıla yaşam amacınızı ve hedeflerinizi bilerek girin.

7) Çocuklarınıza sadece hediye değil, “hedef almayı” planlayın…

Şimdi bir başlangıç yapın ve onlara hediye ve ödül almak yerine muhteşem bir gelecek planları yapmayı öğretin.

Bilmenizi isterim ki;

Geçmişte yaptıklarınız bizi şimdiki noktaya getirdi. Şimdi de yapacaklarımız ise bizi gelecekteki noktaya götürecektir.

SONUÇ OLARAK NE İSTERSENİZ ONU ELDE EDECEĞİNİZİ BİLİN…

Sizlere beklentilerinizle sonuçlarınızın uyumlu olacağı muhteşem bir “2020” yılı diliyorum.

Yürekten Sevgilerimle