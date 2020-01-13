İş Görüşmeleri...

Sİz iş görüşmelerinde sadece CV mi inceleniyor sanıyorsunuz?

Asla CV’nin önemi gözardı edilemez, tabii ki ilk şart dikkate alınacak bir CV hazırlamanız.

CV’niz dikkatlerini çekti ve görüşme için sizi arayıp davet ettiler diyelim; o görüşmeye nasıl hazırlanacaksınız?

Randevuya 1 saat kala gözümüzün birini yatakta açıp, asansörde düğmelerinizi iliklerken, diğer gözünüzü de yolda açmayacaksınız herhalde…

Eğer geçmişte böyle yaptıysanız, ilk izlenimin sihirli gücünden faydalanamamışsınız ve muhtemelen de hala işsizsiniz demektir.

İlk olarak; Hedefinize odaklanıp, gideceğiniz yerle ilgili küçük bir araştırma yapmalısınız.

Görüşmeyi yapacak kişinin sosyal medyadan profilini inceleyin, sadece hoşlandığınız kişiyi, eski sevgililerinizi stalklamayın, stalk böyle yerlerde lazım.

Aşağı yukarı kurum hakkında, görüşmeyi yapacak kişinin tarzı hakkında bir fikir sahibi olup üslubumuzu ona göre revize ediyoruz.

Yani bodoslama dalmıyoruz, kılık kıyafetimize dikkat ediyoruz; sade, şık ve özenli oluyoruz.

Özellikle altını çiziyorum; abartı ve iddiadan uzak giysiler seçiyoruz.

Siz daha kapıdan girerken genel görüntünüze bakıp hakkınızda karar verildiğini unutmayın. Şimdi ben bunları anlatırken siz içinizden; torpil, tanıdık, dayı vs diyorsunuz, biliyorum, sonuna kadar haklısınız, ona da geleceğim, izninizle mülakata kaldığımız yerden devam edelim…

Heyecanınızı, gerginliğinizi kontrol altına alarak mülakata girin ve size sorulan hiçbir soruya ters cevap vermeyin; çünkü teknik donanımdan daha önemli olan uyum yeteneğiniz dikkate alınacak en önemli unsurdur.

Örneğin CV'nizde İngilizce bildiğiniz yazıyor ve size İngilizce bilip bilmediğiniz soruldu diyelim; sakın CV’de yazıyor diye bir cevap verip ukalalık yapmayın.

Mülakatı yapan kişinin amacı bilginin doğruluğunu kontrol etmekten ziyade sizin üslubunuz hakkında fikir sahibi olmaktır. Uyumlu cevaplarınız olsun uç olmaktan kaçının.

Network gerçekten çok önemli; ne yaptığınızdan çok kimi tanıdığınız önemli fakat ayrı bir yazı konusu olmakla beraber network şu demek değildir; uzaktan tanıdığınız ya da dıdısının dıdısı tanıdığı arayıp bize torpil geç demek değildir!

Bir günün, iki günün işi de değildir; uzun bir yatırım sürecidir; o güne kadar halini hatırını sormadığın adamı işin düştüğünde arıyorsun… E adam da aptal değil herhalde…

Sana neden yardım etsin?!

Tanıdık ve torpil dediğiniz şeyle ilgili de yaşanmış bir örneğim var;

Geçmiş yıllarda bir Belediye Başkanını ziyareti gitmiştim.

Yanında bazı konuşmalara şahit olunca detaydan bahsetti;

Hatırla binayen üç kişiyi işe almışlar ve o gün işe başlatmak üzere çağırmışlar; o üç kişinin genel davranış bozukluğunu görünce siz gidin biz sizi daha sonra arayacağız deyip işe başlatmadan göndermişler; Başkan bey, görüşmeye gelen üç kişinin biri sandalyeye o kadar rahat oturuyordu ki sanki evinin oturma odasında oturuyor…dedi

Diğerinin telefonu çaldı yüksek zil sesi ile ve meşgule almak yerine telefonu açtı konuştu, hem de gayet rahat ben arayayım deyip kesmedi bile…

Şimdi bu işe alınmayan arkadaşlara sorsanız kader, kadersizlik… İşe başlayacaktık geri gönderdiler adamlar telefonumuza çıkmıyor…

İnsan kendi kaderini kendi yönetir ve farkındalıkla başlar…

Değerlibir Belediye Başkanım da diyor ki; kendi hayatlarıyla ilgili çok önemli bir görüşmeyi dahi yönetemiyor, kendini yönetmekten aciz birine nasıl güvenip iş teslim edeceksiniz? İstedikleri kadar teknik donanımlar olsun…

Sanırım bu örnek torpil, tanıdık diyen iç sesinizin bir kısmına cevap olmuştur.

Özetle; CV’nize koyamadığınız şey neyse onları gösterin; istek, uyum, azim, çalışkanlık…

Bütün bunları dış görünümünüzle ve cümlelerinizle onlara aktarmaya gayret edin ve istekli olun…

Başarılar…

(Olmazsa da üzülmeyin vardır bir hayr)