Geleceğin “16” Anahtarı

Sizlere geleceğinize sahip çıkanın güçlü anahtarlarını vereceğim.

1. Bir şeyi pozitif mi yoksa negatif mi olarak nitelendireceğimizi tutumlarımız belirler. Tutumlarımızı değiştirmek bizim elimizde olduğuna göre, negatif düşünce biçimimizi değiştirerek hayatta daha başarılı olmamızda mümkün demektir. Birçok insanın inanmayı tercih ettiği gibi, hayat oyununda çaresiz değiliz.



2. Güzel şeyler olmasını beklediğimizde, zihnimiz sürekli bizi başarıya ulaştırabilecek tesadüfleri arar, kötümser kişi ise bu fırsatlara “gözünü kapatır.”



3. Gözünde canlandırma yöntemini kullanan kişiler hayalinde pozitif pozitif bir senaryo canlandırır ve başarılı olana kadar bu senaryoyu canlandırmaya devam ederler.



4. Hayal gücümüz çok kuvvetlidir. Hayal gücümüzü yönlendirmeyi öğrendiğimizde, hayatın her alanında başarılı oluruz. Her şey bir düşünceyle başlar.



5. Hayatta “kazananlar” zihinlerini yönetmeyi bilenlerdir. Yani zihinleri onları değil, onlar zihinlerini yönetir.



6. Çoğu zaman yaptığımız şeyler hakkında negatif yorumlarda bulunan iç sesimizi dinleyerek başarısızlıklarımıza odaklanırız. Odak noktanızı değiştirin. Olumluya odaklanın.

7. Hayattaki tüm başarılarımız, tıpkı başarısızlıklarımız gibi düşüncelerimizin bir sonucudur.

8. Düşüncelerin her zaman gerçekleri yansıtmadığını hatırlayın.

9. Geçmişi değiştiremeyiz ama şimdi yapabileceğimiz bir şey var: Düşüncelerimizi değiştirebiliriz.

10. Yepyeni, farklı bir düşünce tarzı, farklı duygular yaratır, farklı davranışlara yönlendirir, farklı deneyimler yaşatır, farklı bir hayata yönlendirir. Düşüncenizi değiştirmek bir “dalga etkisi” yaratır ve değişimin etkisi hayatınızın her alanına yayılır.

11. Bizim için önemli olan şimdidir çünkü şimdiki inançlarımız, düşüncelerimiz, söylediklerimiz ve yaptıklarımız geleceğimizi yaratır. Geleceği yaratan güç “şimdi”dedir. Şu andan itibaren nasıl bir hayat yaşayacağınıza karar verecek olanda yine sizsiniz.

12. Şu zamana kadarki hayatınız, yıllar boyu edindiğiniz inanç ve düşüncelerinizin bir ürünüdür. Ama artık hepsi geçmişte kaldı. Geçmişi değiştiremeyiz.

13. Hatalarınızdan ders alıp geleceğinizi şekillendirin. Sahip olduğumuz ek şey içinde bulunduğumuz andır.

14. “Harika bir hayat” sürmek için aradığımız o “bir türlü ele geçmez mutluluk” durumunun tamamıyla sübjektif olduğunun farkına varın. Birçok kişinin gerçekten aradığı şey, belki de memnuniyet kelimesiyle daha doğru tanımlanabilir.

15. “Dalga etkisi” her zaman işbaşındadır. Sağlıksız düşüncelerimizin yerine pozitif ve yapıcı düşünceler benimsediğimizde davranışlarımız ve içinde bulunduğumuz durum değişir. Bu durum etrafımızdaki insanları etkiler. Hatırlayın geleceğimizi her zaman değiştirebiliriz. Şimdi, şu anda.

16. Geçmişi değiştiremeyebiliriz (ondan ders alabiliriz) ancak gelecekte değiştirmek istediklerimiz için şimdi yaptıklarımızı değiştirebiliriz. Geçmiş geleceğimiz değildir.